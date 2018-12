Sobresaliente de Setién al Betis en 2018

El entrenador del Betis, Quique Setién, está muy satisfecho con lo realizado por su equipo en 2018. Una transformación en la que entiende que el trabajo suyo y de su equipo es clave para cambiar la situación de los verdiblancos desde que aterrizara en Sevilla en verano de 2017, y así lo expresó ayer en sala de prensa al ser cuestionado por la nota que le daba al cuadro heliopolitano a poco para finalizar este año: "Le pondría un 10. Así, tal cual. Viendo las cosas con perspectivas. Recuerdo cómo estaba el Betis antes de llegar nosotros y lo veo ahora. Ha sido un año magnífico. Hay gente que piensa estar los primeros o jugar Champions, pero visto lo complicado que es esto creo que el cambio que ha dado este equipo a todos los niveles creo que es extraordinario, no sé si se puede mejorar. Igual sí. Hay gente que piensa que sí, pero no es fácil".

Además, el cántabro espera poder lograr hoy una victoria en Heliópolis para despedir bien el año: "Después de haber sumado una serie de victorias y puntos importantes, terminar el año ofreciéndole a nuestra afición una victoria es lo que queremos". También fue cuestionado Setién sobre la llegada de jugadores en el mercado de invierno: "Ya hemos mantenido alguna reunión con el club. Es verdad que siempre cabe la incorporación de jugadores y salidas de otros. El mercado está para eso y veremos a ver las opciones que se presentan y las opciones que se dan. Tenemos una plantilla corta, estamos abiertos a que se incorpore algún jugador y que pueda salir otro".

Y es que Setién prefiere evitar tratar asuntos de llegadas y salidas y centrarse en los jugadores que tiene en estos momentos: "No controlo lo que van a hacer los jugadores. Hay situaciones deportivas que yo influyo en las decisiones. A lo mejor hay equipos por Boudebouz, pero a ver si hay equipos dispuestos a pagar. Mejor a mí no me preguntéis. Mejor a Lorenzo o al presidente. No estoy pendiente de este tema. Bastante tengo con centrarme en lo que tengo".