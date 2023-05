Pellegrini y Europa: "Ganando la ventaja no sería decisiva, pero sí muy importante"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido de este lunes ante el Rayo Vallecano, tratando las siguientes cuestiones.

Ganar para acercarse más a Europa

"Es un partido importante. El Rayo es un candidato a pelear por una plaza para Europa. En caso de ganar tendríamos ya una ventaja no decisiva, pero sí importante. Estamos centrados más que en las matemáticas en hacer un partido bueno ante un rival difícil".

Luiz Felipe

"Luiz Felipe se entrenó esta semana casi normalidad. Está dentro de la lista de citados. No tiene problemas en este momento".

Estado de Joaquín y más novedades

"Fekir está fuera y Víctor Ruiz tuvo una recaída de su problema muscular y no está en la lista. Joaquín se entrenó, pero vamos a valorar ahora con los médicos a ver si está en condiciones de estar en la lista de citados. El resto está disponible".

Bravo y Guardado

"Me alegro mucho por Claudio. Le tocó estar en el banco. Rui Silva venía haciendo un buen trabajo. Tenemos dos poteros de mucha seguridad, Claudio tiene una gran trayectoria y Rui viene mejorando sus prestaciones. Me alegro por la potería que tenemos, que está bien cubierta. Me alegro por su buena actuación en Bilbao. Tanto él como Guardado creo que son jugadores de mucha trayectoria y experiencia que le dan muchas cosas buenas a un vestuario con gente joven. Ya veremos el futuro como se desarrolla, ahora estamos centrados en estos cinco partidos".

El Rayo

"Es un rival que nos tocó enfrentarnos el año pasado también en la Copa del Rey. Es un rival que tiene muy buenos jugadores con un técnico que le ha dado su impronta a su equipo. La temporada que está haciendo es muy buena".

Paul

"Es un jugador bastante completo. Cuando ha jugado en su posición tenemos un alto índice de triunfos. Siempre ha aportado al equipo. Hizo un buen partido y tiene un buen juego aéreo. Me alegro por el partido que realizó. Ahora vamos a ver cuál es el mejor once para mañana. Son partidos distintos. Tenemos alternativas de centrales, decidiremos mañana a última hora y siempre con la trascendencia que tienen los cinco jugadores en los cambios".

Importancia de los partidos en casa

"Son 15 puntos decisivos en un año en el que siempre hemos estado en posiciones europeas. Los partidos de locales y visitas son difíciles de decidir sobre cuáles son los que mayores posibilidades tienen. Aquí perdimos en Cádiz y ganamos de visita en Bilbao. Siempre digo que el rendimiento individual de los jugadores es importante y por supuesto el apoyo del público".

Opciones de Champions

"Nuestra política siempre ha sido clara en cuanto al objetivo. Tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Si hubiera un momento de estar cerca de Champions intentaríamos llegar. Nosotros ahora estamos centrados en ganar estos tres puntos y mantener nuestra plaza actual. Hay que estar centrados en sacar los puntos que quedan y el 4 de junio ver dónde quedamos".