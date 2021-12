Betis - Real Sociedad, en directo

¡¡¡Alineaciones confirmadas!!! Manuel Pellegrini sale con su once de gala, con el regreso de Nabil Fekir al equipo inicial. Diez cambios en el Betis, donde únicamente Rui Silva repite con respecto a Glasgow.

El once del Betis es el siguiente: Rui Silva, en la portería; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz y Álex Moreno, en la defensa; Guido y Guardado en la medular; con Canales, Fekir y Juanmi por detrás de Willian José.

En la Real Sociedad, por su parte, Imano Alguacil apuesta por un once continuista con respecto al que venció al PSV, con la única novedad de Barrenetxea por Januzaj.

El once de la Real es el siguiente: Remiro; Zaldua, Ariz, Le Normand, Ahien; Zubeldia, Zubimendi; Portu, Oyarzabal, Barrenetxea; e Isak.

¡¡¡Bienvenidos al directo del encuentro entre el Betis y la Real Sociedad!!!!, un duelo de aspirantes en el Benito Villamarín, en el que los verdiblancos quieren mantener su buena dinámica liguera para seguir instalados en la zona alta de la tabla.

Recupera Pellegrini a su once de gala con el francés Nabil Fekir entre los elegidos, después de que se haya perdido los dos últimos encuentros, ante el Barcelona en la Liga y frente al Celtic en Europa, por sanción. El atacante, descansado, liderará el ataque bético, acompañado del trío de exrealistas: Canales, Juanmi y Willian José.

No lo tendrá sencillo el cuadro verdiblanco ante una Real Sociedad que, aunque no atraviesa su mejor momento en el campeonato liguero, sí recibió una importante inyección de moral el pasado jueves, cuando goleó al PSV para clasificarse en la Liga Europa, en la que mañana, al igual que el Betis, conocerá su rival en la ronda eliminatoria de play off.

Llegan los realistas con las bajas de Mikel Merino y David Silva, quienes a pesar de participar en el último entrenamiento, finalmente no entraron en la lista de convocados. Eso sí, Imanol Alguacil podrá contar con Oyarzabal, que poco a poco vuelve a adquirir su mejor tono físico y que el jueves marcase dos goles.

Se espera un ambiente de gala en el Benito Villamarín, con un estadio repleto de aficionados en estas fechas pre-navideñas y en el que se realizará también la tradicional lluvia de peluches para que ningún niño se quede sin juguete en esta Navidad. Una fiesta del fútbol entre dos equipos atractivos y que quiere confirmar su alternativa a los grandes.