Un premio antes de la finalísima

En el frenesí final de una temporada de ensueño, que tendrá su colofón el 23-A con la final de la Copa del Rey, el Betis acude a San Sebastián para una cita que también tiene recompensa. Ganar otra vez este año en el Reale Arena sería un golpe de autoridad de los hombres de Manuel Pellegrini en la pelea por Europa, además de que dejaría al equipo bético todo el Sábado de Gloria como cuarto clasificado, a la espera de lo que el Atlético de Madrid consiguiera el domingo ante el Espanyol.

Ese premio de seguir en la pelea con los grandes de la Liga debe suponer suficiente aliciente para dejar a un lado la final copera, por más que sólo falten ocho días para una cita que ya desvela al beticismo. Asegurarse una plaza europea vía Liga ofrecería un colchón de seguridad para esa cita de La Cartuja y una victoria en el Reale Arena la dejaría en manos del Betis, que cuenta ahora con diez puntos de ventaja sobre el Villarreal, séptimo clasificado, y que elevaría a cinco la distancia con su perseguidor, esta Real Sociedad de Imanol Alguacil que también llega con cierto ánimo de revancha.

Un parcial de 0-8 acumulan los donostiarras ante el Betis en esta temporada, después del 4-0 de la primera vuelta en el Benito Villamarín, y del doloroso 0-4 que le endosó el equipo verdiblanco en los cuartos de final de la Copa del Rey. "Fue un palo muy duro. Ahora mismo creo que lo tenemos olvidado porque hace mucho que no he hablado de eso, pero, ostras, los siguientes días fueron de mucha tristeza, de decir ‘Lo teníamos ahí’", reconoció Aritz, capitán realista, sobre lo sucedido en aquella noche de febrero en la que el Betis pasó por encima de los realistas.

Ese hambre de desquite será otro factor, tanto en el aspecto emocional como en el físico, que deberán afrontar hoy los heliopolitanos. La exigencia será máxima ante un rival herido, por lo que todas las energías deberán concentrarse en lo que suceda en el terreno de juego, dejando a un lado esa finalísima de La Cartuja que tanta lógica ilusión ha despertado en la entidad.

Para ello Pellegrini contará con sus mejores hombres. Tras el regreso de Fekir y Canales la pasada jornada ante el Cádiz, el preparador chileno recupera también a William Carvalho, quien se perdió la cita en la Tacita de Plata por acumulación de amonestaciones. Sin lesionados en el parte de bajas –sólo Martín Montoya y Camarasa están fuera desde hace tiempo–, las únicas dudas residen en la portería, donde Rui Silva y Claudio Bravo se han venido alternando, y en el lateral diestro, en el que Sabaly y Bellerín mantienen una competencia equilibrada.

La cercanía del siguiente encuentro liguero ante el Elche, que se disputará el martes en el Benito Villamarín, con la final copera del sábado hace pensar que ese día sí habrá rotaciones masivas en el once, lo que llevaría a que hoy en San Sebastián aparezca el once de gala y muy parecido al que se disponga una semana más tarde en La Cartuja. Con todo, Pellegrini ya lanzó un aviso a la plantilla de que no quiere relajación en estos dos duelos ligueros, para lo que advirtió que el rendimiento será clave para decidir el once de la final.

En ese equipo titular tienen cabida dos exrealistas como Sergio Canales y Juanmi, después de que Willian José, cedido por el conjunto donostiarra en el Betis, haya perdido la batalla con Borja Iglesias en este tramo de la competición. Tras dejar la Real casi por la puerta de atrás, tanto el cántabro como el malagueño son fundamentales en el engranaje bético y hoy tendrán una nueva oportunidad de demostrar que el Betis les ha sentado bien a sus respectivas carreras.

Más dudas aparecen en el once realista, después de que el cambio de esquema y jugadores diera resultado en el Martínez Valero, donde la Real se sobrepuso incluso a un penalti anulado por la parada previa de Isak. Imanol Alguacil, que ha utilizado siempre un 4-3-3, cambió en Elche para jugar con dos delanteros como Isak y Sorloth, aunque parece que hoy podría regresar a su versión más clásica.

La completa recuperación de Mikel Merino y el buen momento de David Silva parecen otorgarles una camiseta de titular ante los verdiblancos, mientras que jugadores como Portu o Januzaj podrían tener una oportunidad desde el inicio para sacrificar a alguno de los dos puntas.

Con un once con más centrocampistas o más volcado al ataque, la Real querrá imponer un ritmo alto para sacarse esa espina que el Betis le clavó dos veces en esta campaña. Aunque el conjunto realista compitió en ambos duelos, sobre todo en sus primeras partes, los verdiblancos acabaron imponiendo su mayor pegada, con una elevada eficacia que hizo pagar los errores defensivos a su rival.

En pleno Viernes Santo de una semana que se ha vuelto a vivir a lo grande en Sevilla, el Betis buscará en San Sebastián una victoria que lo ponga a un paso de las competiciones europeas a través de la Liga. Es la recompensa que tendría un triunfo hoy en el Reale Arena, ocho días antes de esa finalísima de Copa. Pero esa pelea por un título ya llegará, hoy toca exhibir ese carácter competitivo que ha hecho del Betis un candidato a codearse con los más grandes.