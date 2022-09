Pellegrini cincela a Rodri

Manuel Pellegrini, desde que llegó a Heliópolis en el verano de 2020, viene demostrando por qué es un excelente entrenador y, sobre todo, un gran gestor de grupo, pues ha recuperado la mejor versión de muchos futbolistas de la actual plantilla que venían de un rendimiento bajo –como Borja Iglesias, William Carvalho o Juanmi, entre otros– y no está dudando ni un segundo en apostar por futbolistas de la cantera, como es el caso de Rodri.

Y es que el preparador chileno tiene depositadas muchas esperanzas en el futbolista de Talayuela, al que le ve condiciones muy buenas para ser un futbolista importante y, especialmente, personalidad en el terreno de juego, de ahí que ya el curso pasado le diera bastantes oportunidades. Ya en éste, desde el inicio, el joven jugador verdiblanco esta disfrutando de muchos minutos, siendo protagonista del buen inicio de temporada de su equipo y también en la selección española sub 21.

En la temporada 2021-22, Rodri disputó un total de 28 partidos (1.123 minutos) repartidos de la siguiente manera: 21 en Liga, 3 en la Europa League y 4 en la Copa del Rey, con un total de un gol y 4 asistencias. Guarismos que reflejan falta de regularidad, también motivada por algunos problemas físicos. Sin embargo, en ningún momento Rodri bajó los brazos y Pellegrini siempre le ha dado mucha confianza, como se ha reflejado en el arranque de la presente temporada. De hecho, lleva disputados 5 encuentros de Liga (355 minutos; un gol y una asistencia), siendo suplente únicamente en el Santiago Bernabéu; y dos encuentros en la Europa League (102 minutos), creciendo en madurez futbolística para devolverle al Ingeniero todo lo que le está brindando.

Así, por ejemplo, Rodri hizo el tanto del triunfo ante el Villarreal (1-0) y provocó el penalti del primero de los dos goles de Borja Iglesias al Girona (2-1) en el último partido del campeonato antes del parón por los partidos internacionales.

"Rodri jugó porque lo veo entrenando durante la semana con esa personalidad y esas ganas. Hizo un buen partido también a mitad de semana en Helsinki. Me alegro mucho porque es un jugador que partió muy bien la temporada pasada, después pasó por algunos problemas personales de lesiones y no pudo terminar bien, y hoy día estamos viendo otra vez al Rodri de otros partidos", dijo Pellegrini, en la rueda de prensa posterior a aquel partido en el Villamarín ante el Villarreal, tras ser preguntado por la buena actuación de Rodri.

El día después del triunfo ante los villarrealenses fue el extremeño el que elogió al entrenador santiaguino en los medios del club: "Nunca dejó de confiar en mí, siempre ha estado apoyándome. Entonces es mucho más fácil. Cuando tienes la confianza del entrenador y del cuerpo técnico va todo sobre ruedas. El entrenador, desde el primer momento, me ha dado siempre su confianza. Me está hablando una persona top por decirlo así. Se aprende mucho de lo que te dice. Esté bien o mal siempre me han mostrado confianza, se ha portado muy bien conmigo. Intento recompensar con sacrificio y trabajo".

"Pellegrini es muy buen gestor de grupo y ha creado una unión que es la fuerza de todo esto que estamos creando", añadió Rodri para concluir su reconocimiento al Ingeniero, que está cincelando al joven futbolista verdiblanco para que brille en la élite.