El entrenador del Betis, Rubi, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Real Madrid en el que ha analizado diferentes temas:

Sensaciones durante la semana y de cara al partido

"Trabajando otra semana dura, pero no noto desánimo en nuestros jugadores. El domingo vamos a volver a dar la cara y a hacer un partido digno. No hay un problema anímico, aunque nos duele que no tengamos esa recompensa. Hay que seguir trabajando y no bajar los brazos".

Real Madrid

"Todos sabemos que hay dos o tres equipos que son difíciles en teoría ganarles, más que al resto, pero no veo más dificultad. Todos son difíciles. Sabemos que es un partido que hay que hacerlo casi perfecto para ganarlo, pero a nosotros no nos asusta. Hemos hecho buenos partidos como contra el Barcelona y demostramos que podíamos haber ganado".

¿Es más vulnerable el Madrid este año?

"Tengo la impresión de que es un equipo al que se le puede hacer daño, pero los números indican que han encajado pocos goles. La faceta defensiva la llevan muy bien. Hemos trabajado para intentar aprovechar sus pequeñas debilidades, que las ocasiones que tengamos las marquemos. Que el Betis va a generar ocasiones no tengo dudas".

Ambiente

"Nosotros somos conscientes de que atravesamos un momento delicado porque no ganas un partido, pero no me lamento. La gente tiene ganas de que ganemos partidos y dentro del club lo que sí que noto es mucha unidad. A día de hoy noto mucha unidad en todos los estamentos del club".

Delantera: Borja o Loren

"Esto nos lo planteamos cada semana. Loren en los primeros 14 o 15 partidos de Liga estuvo increíble. Luego se quedé el nivel parejo y jugó Borja, pero eso me lo planteo cada partido".

Mejor versión con los equipos de arriba

"Buena versión, pero no hemos conseguido ganar. Lo que es fallo gordo, el día del Valladolid y ante el Mallorca, empatar no nos gustó, ni en Éibar… Siempre hemos competido bien ese tipo de partidos".

La afición

"La atmósfera será espectacular. Está enfada con nosotros, pero cuando el árbitro marque el inicio del partido se pone de nuestro lado, los necesitamos en cada partido ante un rival tan exigente".