Rui Silva, ambicioso: "Uno no sabe hasta dónde puede llegar si no lo intenta"

El Betis afronta con ilusión la recta final de la temporada. "Uno no sabe hasta dónde puede llegar si no lo intenta. Ya veremos al final qué es lo que sucede", ha asegurado Rui Silva en una entrevista con los medios oficiales del club, en la que ha mostrado esa ambición que se palpa en el vestuario bético.

"El equipo está enchufado, muy metido y disfrutando. Hay que ir paso a paso, disfrutar del momento, que el fútbol cambia muy rápido. Queremos seguir mejorando y compitiendo de la misma manera. Pasito a pasito, partido a partido, lo mejor es disfrutar de cada momento, no pensar más allá. Queremos disfrutar con nuestra gente, la afición es importante, sentimos su apoyo tanto dentro como fuera de casa. Es importante tener a todo el grupo metido para hacer cosas importantes", ha indicado el meta portugués, que ha apuntado primero a la cita ante la Real Sociedad: "El partido de la Real no va a ser lo mismo que en la Liga. En su casa, con su público va a ser muy difícil. Tengo esa espinita de hace dos años, que me quedé a 8 minutos de una final. Se ve cerca poder ganar un título, que es algo importante para el club y para cada uno individualmente. A ver si tenemos la suerte, vamos a buscarla también. Lo afrontamos con la máxima ilusión".

La competencia en la portería del Betis es alta, pero Rui Silva considera que está siendo positiva gracias al manejo de Pellegrini. "Es un puesto que no es sencillo, sólo puede jugar uno. El míster lo está manejando bien con todos, los tiene a todos metidos y comprometidos. Esa competencia sana es muy importante. Estoy disfrutando de todo lo que estoy viviendo", ha comentado el luso, que ha resaltado el respeto como la clave de esa relación con Claudio Bravo y Joel Robles: "El que sale responde porque hay mucho respeto, mucho trabajo diario, que son los ingredientes fundamentales. Claudio tiene mucha experiencia, Joel también, yo también estoy en el mejor momento de mi carrera. He madurado mucho más, tengo partidos en Primera. Con la experiencia de cada uno, el respeto de cada día es fundamental para poder llegar al éxito".

También ha hablado Rui Silva del fallecimiento de su padre y su decisión de jugar. "Fue muy difícil, uno nunca está preparado para esas cosas. Lo mejor que he podido hacer era jugar, por mi padre también. Seguro que él también lo quería, era mi manera de homenajearlo. Estar en casa, dándole vueltas, no merecía la pena. Quise hacer lo que más me gusta, que es jugar. Hay otros momentos para hacer el luto, pero en ese momento sabía que era importante jugar ese partido", ha señalado el portero bético, que ha agradecido el apoyo recibido: "Todos estuvieron de diez. Poder recibir el cariño, los mensajes, de toda la afición, el día del partido. Fue muy emotivo para mí y mi familia".

Semana

"Es importante poder trabajar una semana limpia, que durante el año de las pocas que hemos tenido para un partido tan importante. Y otra parte mala, no tenemos a todo el grupo, es más complicado. Estamos intentando mejorar para afrontar ese partido de la mejor manera posible".

"Cuando juegas tantas competiciones es normal que entrenes menos y juegues más, es lo bonito del fútbol. Ojalá que los dos próximos meses puedan ser ilusionantes".

"Son decisiones de la FIFA, hay que respetar. Es un momento complicado, no sólo nosotros, tenemos que preparar partidos y no tener a todos los jugadores es complicado. Tenemos que trabajar los que estamos aquí".

Adaptación

"Estoy muy bien incorporado, la adaptación cuesta. Aunque el cambio no sea muy grande, hay cosas de un equipo nuevo. Al principio te cuesta más, los primeros partidos notaba ese cambio, era diferente jugar en el Granada, el método de jugar. Aquí arriesgamos más, tenemos que estar predispuestos a salir, el juego con el pie… Con los partidos que he podido jugar he ido creciendo, un jugador necesita de partidos y confianza para sacar su mejor versión".

Penaltis

"Todo se prepara, no sólo para ese partido. En los anteriores también lo hicimos. Las posibilidades de lanzadores… Hay que hacer un análisis para estar preparados".

Trabajo mental

"Antes cuando cometía un error le daba mucha importancia, estaba todo el partido pensando en ello. Es lo peor que podía hacer. Hay que dejarlo atrás, el partido sigue. Hay que pensar en otra jugada para seguir".