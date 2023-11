El Betis, a Praga en la ola buena

Que el frío no congele las ideas y que el Betis sea el Betis de los últimos encuentros. Es el objetivo que persigue el conjunto verdiblanco en su visita a la capital de la República Checa, donde lo espera un Sparta de Praga (18:45) que ya le puso las cosas difíciles en el Benito Villamarín, donde un garrafal error de su portero allanó el camino sevillano a la remontada.

Pero en el Generali Arena no se espera un partido fácil. El conjunto local apura sus opciones de clasificación para continuar en la competición y apretará a un Betis que está aprendiendo a sufrir, demasiado quizás. Le cuesta manejar los encuentros cuando los tiene de cara y ese paso atrás pudo costar caro en Nervión y frente a Las Palmas el otro día. Está claro que habrá momentos que el conjunto checo apretará, pero el cuadro heliopolitano debe dar ese pasito adelante en esos momentos y sentenciar antes los partidos. Dependiendo de lo que haga el Rangers los de Manuel Pellegrini podrían incluso sellar la primera plaza del Grupo C, lo que significa ahorrarse una eliminatoria en febrero y afrontar la última jornada ante el Rangers sin apuros, pudiendo alinear un once inicial en el que pese más la visita a San Sebastián que el propio encuentro frente al conjunto escocés.

Y no es algo baladí en una plantilla con jugadores importantes lesionados y otros cargados de minutos como Guido Rodríguez, Ayoze, Isco, Marc Roca o Pezzella. Estos dos últimos repetirán en el eje de la defensa porque el técnico no tiene más opciones disponibles, con Rui Silva, seguramente, retornando a la portería para que Fran Vieites siga defendiéndola en LaLiga en el próximo desplazamiento a Almería para jugar el domingo. Ese duelo ha marcado la vuelta esta misma noche tras el partido a Sevilla y no al día siguiente con el objetivo de poder descansar lo máximo posible en casa antes de hacer las maletas de nuevo.

La baja de William Carvalho y el cambio de posición de Marc Roca harán que el Ingeniero tire de nuevo de Guardado junto a Guido Rodríguez, para en ataque empezar a combinar sus piezas. Rodri se quedó en Sevilla tocado y Fekir disfrutará de su primera titularidad desde que se lesionara de gravedad el pasado mes de febrero. Sigue el francés acumulando entrenamientos y minutos en partidos para recuperar la forma y el ritmo competitivo. Está lejos aún de ser el mejor Fekir, pero para que llegue debe sentirse de nuevo futbolista y por eso Pellegrini puede darle la titularidad. Isco parece que esperará en el banquillo, ya que aunque ambos son compatibles y pueden jugar juntos según el entrenador, no parece que sea el rival ni el escenario para ello. Por la izquierda la duda es Ayoze, con su capacidad de sacrificio y trabajo para ayudar en la presión a Fekir, o Abde, que mira menos hacia atrás para poner siempre la directa hacia adelante, mientras que Assane debería recuperar su sitio tras otra oportunidad desaprovechada por Luiz Henrique en el choque anterior, con Borja Iglesias en la delantera en su alternancia con Willian José, fijo en LaLiga y con el olfato de gol recuperado.

El duelo será también una confrontación de estilos en la que el Betis deberá asegurar la posesión y no cometer pérdidas que den alas al fútbol directo y de rápidos contragolpes de los de Brian Priske, que se muestran muy sólidos en su liga, en la que son líderes, y más irregular en Europa, donde en su estadio ganó al Aris Limassol remontando (3-2) y empató con el Rangers.

Encadena el Betis 13 partidos sin perder y está en la ola buena, por lo que busca dejar atrás ese número gafe para dejar encarrilada la clasificación en la fría Praga, donde lo esperan temperaturas con valores negativos y un rival con poco que perder y mucho que ganar. Europa, sin embargo, bien vale un esfuerzo ahora para poder encarar todo lo que viene centrándose en LaLiga.