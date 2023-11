Pellegrini: "A quien le toque jugar debe demostrar por qué está en el Betis"

Manuel Pellegrini no cambia su discurso en ningún partido. Tampoco de filosofía y por ello en Praga no fue distinto y aseguró que su equipo saldrá "a ganar desde el principio" y no quiere poner el frío como una excusa ni tampoco las bajas, porque "al que le toque jugar debe demostrar por qué está en el Betis".

El técnico verdiblanco confirmó la titularidad de Fekir, al que han ido llevando "con la prudencia necesaria y ha ido jugando minutos cada vez con más intensidad". Cuestionada por la importancia de ser primero, destacó: "Tenemos la experiencia de los años anteriores. En el primero fuimos segundos y nos tocó el Zenit que venía de la Champions y lo eliminamos. Al año siguiente pasamos de forma directa a octavos de final y caímos ante el Manchester United. Claro que es más importante ser primero porque te saltas una etapa ante un equipo poderoso, pero lo importante es clasificarnos", indicó el preparador bético.

Puso el foco Pellegrini en el rival, "un buen equipo" y destacó que "no hay partido fácil en ninguna competición". "Jugamos de visitante ante un buen rival que busca el mismo objetivo que nosotros, que es la clasificación. Los factores externos como el frío no son trascendentales para tratar de ganar. Veremos al mismo Betis de siempre que saldrá a buscar la victoria desde el comienzo", indicó el preparador bético, que tampoco quiso poner como excusas las bajas al ser preguntado por William Carvalho: "No sólo por él, sino por mi filosofía personal. Nunca es una excusa la falta de un jugador u otro. El mérito de este grupo es que siempre dio la cara con rotaciones y ausencias. Ojalá tuviera siempre a todos los jugadores disponibles, pero no es así y al que le toque jugar debe demostrar por qué está en el Betis", apuntó, aunque espera recuperar tanto al portugués como a Rodri, que se quedó en Sevilla también con molestias musculares, "antes del parón de Navidad".

No ha perdido nunca con otros equipos ante rivales checos, aunque no se fía el entrenador heliopolitano de esos números: "No sabía esa estadística, pero son sólo cifras. Todos los partidos son distintos y venir a jugar ante un rival checo no es fácil nunca".