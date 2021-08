Supuesta negativa del Benfica a un trueque con el Betis entre William Carvalho y Florentino

El portal portugués maisfutebol aseguraba este martes que el Betis había intentado una operación de trueque con el Benfica para intercambiar a William Carvalho, aprovechando la estancia allí de Jorge Jesús, su valedor, con el también medio centro defensivo Florentino.

La operación, según la información de este portal, se realizaba a través de sendas cesiones por una temporada en ambos casos. Además, se añadía el dato de que cada equipo tenía que soportar la ficha actual de sus futbolistas, seguramente más alta en el caso del verdiblanco por las circunstancias en las que abandonó en su día el Sporting de Portugal.

No es descartable, pues, que el posible canje fuera cierto, ya que el Betis intenta desprenderse de esa elevada ficha, pero el Benfica no habría aceptado la operación.

Fuentes del Betis consultadas también negaban cualquier propósito en este sentido, aunque parece claro que Manuel Pellegrini no cuenta mucho con William Carvalho, como se vio el pasado sábado en Palma de Mallorca, donde el portugués no tuvo ni siquiera un minuto de juego en un partido en el que el joven Paul ejerció como medio centro defensivo tras no estar tampoco Guido Rodríguez, el titular indiscutible en esa zona, por su tardanza en incorporarse tras la Copa América y la correspondiente cuarentena para todos los ciudadanos procedentes de Argentina.

Al parecer, el Benfica podría estar negociando con el Getafe la salida de Florentino, un prometedor medio centro de 21 años que irrumpió con mucha fuerza en el equipo de las Águilas y que ha perdido protagonismo para Jorge Jesús hasta el punto de que está en la rampa de salida en cualquier operación de traspaso o incluso de cesión.