Dónde y cómo ver los amistosos del Betis en Estados Unidos

El Betis ya prepara el encuentro amistoso que disputará en la madrugada del jueves (02:00, hora española) ante el D.C. United, que se podrá seguir por el canal oficial de televisión del conjunto heliopolitano.

El otro partido del Betis en tierras norteamericanas lo disputará ante el Chattanooga FC el domingo 26 de mayo a las 1:00, hora en España en el Finley Stadium, televisado también por Betis TV.

Los jugadores del Betis ya se entrenaron ayer en el Audi Field de Washington DC, donde fueron recibidos por Wayne Rooney, estrella del equipo americano, y ofrecieron una rueda de prensa, como fue el caso de Tello y el de Marcos Álvarez.

It’s going to be a good one tomorrow night at @AudiField! 😈#DCU | #DCvBET pic.twitter.com/1yk4z7jcL2