No sólo se ha referido Manuel Pellegrini a la actualidad deportiva del Betis de cara al enfrentamiento con el Elche, sino que el técnico también ha vuelto a expresar su opinión sobre el VAR y sobre ese expediente que le abrieron tras sus declaraciones posteriores al duelo con el Real Madrid.

Tras conocerse ayer que el juez de Competición valora el sobreseimiento del mismo, Pellegrini ha vuelto a mostrarse tranquilo y seguro de que sus declaraciones no atacaron a nadie sino que expresaron una realidad tras lo sucedido en el terreno de juego.

"Me pareció sorprendente que se haya notificado esa acusación sobre algo que yo no dije. Sigo manteniendo lo que dije viendo al VAR. Ante el Atlético, Mateu estaba a diez metros de la jugada y el VAR le hizo cambiar de amarilla a roja. Lo dije hace tres años en Inglaterra, es una tecnología que va a ayudar en medida que se use en fallos garrafales y no haya dos o tres árbitros pitando cada partido. Cada acción se puede pitar de diferente manera. Ante el Madrid estuvieron las jugadas de Emerson y Bartra, ahora con el Atlético la de Montoya.... El uso del VAR hay que manejarlo con criterio, para ver fallos garrafales. Repito lo que dije, jugar contra el Madrid, contra un expulsado, contra un penalti, que quizá sin el VAR no se hubieran producido era muy difícil para el equipo, no hice acusaciones a nadie. No tenía duda de que no iba a continuar, no había razones para hacerlo", ha expresado el técnico bético.

Posteriormente, el técnico ha incidido en esa cuestión, tras lo visto en el clásico entre el Barcelona y el Madrid y el penalti sobre Sergio Ramos, muy similar al que pasaron por alto con Sanabria una semana antes. "No es sólo por un hecho puntual en el que te sientes perjudicado, ya di mi opinión sobre el Var. No es para estar analizando cada jugada, se puede ver quién agarra primero, en cada uno de los córners hay tres penales, es difícil saber quién agarra primero. La manera en que se maneja el VAR, cuándo interviene el VAR es lo más determinante para saber cómo se maneja en el futuro", ha concluido el técnico.