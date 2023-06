Betis - Valencia: Joaquín pone el broche final

Joaquín pondrá esta noche en Heliópolis el broche final a su carrera profesional y a una buena temporada del Betis, que ha cumplido con su objetivo de volver a jugar la Europa League por tercera temporada consecutiva. Los focos están puestos, como es lógico, en el capitán verdiblanco, que igualará con Zubizarreta como jugador con más partidos en Primera (622).

Y es que ya sea como titular, o bien saliendo desde el banquillo, el portuense colgará las botas de forma oficial jugando ante uno de sus ex equipos, el Valencia, en una cita en la que la hinchada local le reconocerá todo lo que le ha dado al club de La Palmera, como antesala a esa gran noche de despedida que se vivirá en Heliópolis el martes.

Deseo Pellegrini espera brindarle a la afición una victoria en el cierre de la temporada

Además, Manuel Pellegrini quiere despedir el curso con una victoria y con buen juego ante una afición a la que en la previa de este encuentro le agradeció todo el apoyo que le ha dado al equipo. No quiere el chileno cerrar esta campaña con un mal sabor de boca, de ahí que afronte este compromiso con la máxima seriedad, buscando en sus pupilos que haya tensión competitiva pese a haber amarrado la sexta plaza con el triunfo en Girona el pasado fin de semana.

En cuanto al posible once inicial, todo hace indicar que Claudio Bravo volverá a estar en la portería, con una defensa compuesta por Sabaly, Pezzella, que vuelve tras cumplir sanción; Luiz Felipe y Miranda. Guido Rodríguez y William Carvalho formarían el doble pivote y por delante estarían Luiz Henrique, Canales, Ayoze; con Borja Iglesias como hombre más adelantado. No obstante, está también la posibilidad de que Joaquín, junto a otros hombres como Rodri o Juanmi, sea titular, algo que aún valora Pellegrini de cara a recibir a un Valencia que afronta este último encuentro amenazado todavía por un posible descenso a Segunda del que lleva meses tratando de escapar. No obstante, depende de sí mismo para certificar la permanencia. De hecho, un empate le valdría para poder hacerlo de forma matemática, sin tener que estar pendiente de lo que pase en otros estadios.

Incógnita Pellegrini medita si darle la titularidad a Joaquín o bien que éste tenga minutos durante el transcurso del encuentro, como en otras ocasiones

El cuerpo técnico de Rubén Baraja ha insistido estos días en la necesidad de buscar la victoria desde el inicio para tener una ventaja que haga imposible cualquier tipo de sobresalto. Eso sí, llegado el momento y si tiene el empate en la mano, se espera que el Valencia juegue con la mente fría para manejar ese resultado. En el caso de derrota, perdería la categoría si queda involucrado en un triple empate a 41 puntos con el Getafe y con el Valladolid e igualmente si en ese pelotón se incluye también el Almería. Así, y aunque el equipo de Mestalla quiere mirar sólo a lo que le atañe, también estará atento de los resultados de todos los rivales metidos en la pelea por la permanencia.

Cuentas El conjunto de Mestalla saldrá con la intención de lograr una victoria para no depender de lo que pueda pasar en otros estadios

Con la duda de si apostará por una defensa de cinco o de cuatro, algo que parece partir con más opciones, no se esperan muchas novedades en el once de Baraja, aunque al menos deberá encontrar un sustituto para Lato, con una fractura en una costilla. También es baja segura Marcos André, lesionado de larga duración. La otra incógnita está en la punta del ataque, en la que tiene opciones Cavani, aunque parece más probable que actúe Kluivert.

Así se presenta el último partido de la temporada en un Benito Villamarín que registrará una excelente entrada de cara a una interesante noche en la que Joaquín pondrá el broche final.