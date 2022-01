La Copa para volver al camino

Las dos derrotas seguidas en la Liga no han despertado las dudas en el Betis, pero sí urge una reacción inmediata para mantener la ilusión. La Copa del Rey, con la visita a un Valladolid enrachado, aparece como el escenario ideal para recuperar el camino marcado por Manuel Pellegrini, en una competición que por su formato de eliminatoria a partido único tampoco permite errores.

Se suele decir que el torneo del K.O. es la senda más corta para llegar a Europa, aunque para el técnico verdiblanco no deja de ser otra vía por la que alcanzar ese objetivo europeo, además de ofrecer la posibilidad de conquistar un título. Esas dos circunstancias ya le otorgan suficiente relevancia a este encuentro programado a la misma hora que los Reyes Magos estarán entrando en las ciudades, pero también el Betis necesita reencontrarse tras el varapalo sufrido ante el Celta.

No escondió Pellegrini que su equipo no estuvo a la altura esperada ante el equipo gallego. Sin chispa en la fase ofensiva, también el Betis cometió errores impropios en la parcela defensiva, de ahí que el técnico haya insistido en la necesidad de elevar el nivel de concentración.

También espera Pellegrini una mejoría física en aquellos jugadores que se perdieron parte de los entrenamientos tras las vacaciones navideñas y que apuntan al once copero. Aitor Ruibal, que no llegó a jugar el domingo, Álex Moreno, Fekir o Borja Iglesias deben ir a más con la acumulación de trabajo diario, aunque el propio Pellegrini señalase que el francés no se encuentra todavía preparado para disputar un encuentro completo.

Como todos los partidos que se vienen disputando en estas fechas, las bajas marcan tanto las convocatorias como las alineaciones. Si en el caso del Betis, Pellegrini apenas recupera a Guido Rodríguez, que se perdió por sanción el último partido, la ausencia de Willian José se añade a su extenso parte médico.

Tampoco el Valladolid de José Rojo, Pacheta para el mundo del fútbol, se libra de esa plaga de bajas. Si Luis Pérez se sumó ayer al parte médico –el exbético Sergio León también se perderá ese duelo tan especial–, otros jugadores como Rubén Alcaraz, Kike Pérez o Kiko Olivas sí se encuentran ya recuperados pero con apenas un entrenamiento tras superar el dichoso virus.

El propio entrenador blanquivioleta, que ha enderezado el rumbo de su equipo en la Liga gracias a su fortaleza como local, indicó ayer que su planteamiento no se alterará por la visita del Betis y que jugadores menos habituales tendrán cabida en el once inicial.

La posibilidad de eliminar a un Primera a partido único sirve como estímulo para que estos equipos de inferior categoría se tomen la Copa más en serio que en formatos anteriores. El Betis ya recibió un aviso en su anterior ronda, cuando el CF Talavera lo llevó a la prórroga, donde los heliopolitanos lograron el pase muy al final.

Entonces era un Betis que venía en plena ola positiva, la misma que ahora pretende recuperar partiendo de la Copa del Rey, ese torneo tan especial para los aficionados y donde hoy no caben los despistes.