Errores, responsabilidad, autocrítica... Dos de los pesos pesados del vestuario del Betis analizaron la situación tras la derrota ante el Villarreal, partido en el que el equipo dirigido por Alexis dio una imagen lamentable.

Andrés Guardado no quiso buscar excusas, aunque las acabó poniendo en su intervención en Radio Betis: "Nosotros somos culpables, más allá de los árbitros, que no quisiera entrar en eso, porque hay tela que cortar ahí y ha sido una temporada extraña en temas arbitrales, pero no quiero hablar de eso porque suena a pretexto. Hay que asumir los errores, que no están costando los tres puntos. A un Villarreal que empezó de nuevo la temporada con muy buena dinámica hacer un penal... Sabemos que las decisiones arbitrales no nos benefician. Ya se te pone cuesta arriba. Luego pierdes los nervios y pasa lo que le ha ocurrido a Nabil. Hay que tener profesionalidad y asumir la responsabilidad", solicitó.

El mediocampista mexicano intentó dar su visión del partido: "El equipo con diez ya intentó no volver a encajar, queríamos apretar y recortar en el marcador para meterles un poco el miedo al final. Tenemos que asumir lo que toca y tratar de limpiar la cabeza para los cinco partidos que quedan, que tenemos que tomarlos como finales, no se puede ir deambulando por ahí. Hay que tener un objetivo, una ambición, un profesionalismo, y terminar la temporada lo más dignamente posible".

Aissa Mandi, por ejemplo, habló de las facilidades concedidas a un rival del potencial del Villarreal, que además llegaba en racha y muy motivado: "El Villarreal es un equipo que ha vuelto con fuerza desde el reinicio. Hemos perdido el partido por el inicio que hicimos. Once contra once ya era difícil, y con diez aún era más difícil. Hemos tenido ocasiones para volver al partido, pero si vamos perdiendo 0-1 en el minuto cinco ya es muy difícil".

El defensor verdiblanco quiere sacar lo positivo y poner la vista en el próximo encuentro. "Lo bueno es que el sábado hay otro partido rápidamente y podemos darle la vuelta a esto. Ante el Espanyol dejamos la portería a cero y ese es el camino a seguir".

Mandi incidió en que "ese partido es una referencia entre comillas". "Hay que pelear hasta el final, pelear por dejar la portería a cero y volver a ganar los tres puntos rápidamente. Yo pensaba que el partido con el Espanyol era el cambio de chip y al final no. Contra el Levante también cometimos errores y toda la temporada hemos cometido errores, no solamente un jugador, toda la plantilla. Debemos hacer autocrítica y cambiar las cosas rápidamente porque hay partidos cada tres días".

Guardado también incidió en el asunto de los goles por errores propios. "Son muchos goles en contra y siempre se habla de estar juntos, de ser inteligentes, de estar en ataque bien, pero nos han penalizado muchísimo esos detalles de marcación individual. Un día le toca a uno, otro día le toca a otro. Si queremos ser un equipo que quiere luchar por los puestos que creemos que merecemos, tenemos que luchar contra esto".

Por último, el azteca asumió que la afición verdiblanca, una parte de la cual protestó ayer ante Ángel Haro, muestre su enfado. "Entiendo su frustración, su decepción y su enojo. De cara a estos cinco partidos apelo al profesionalismo de cada uno de nosotros. Creo que no somos un equipo perdedor y todos nos sentimos muy apenados por esta situación y vamos a intentar terminar de la forma más digna posible esta temporada".