Betis: Más allá de fichar para la delantera

El Betis trabaja en diferentes frentes para reforzar el equipo en este tramo final del mercado. La llegada de un delantero se antoja prioritaria después de la salida de Borja Iglesias al Leverkusen y también miran los verdiblancos futbolistas para reforzar las bandas, el centro del campo y el puesto de lateral izquierdo. El jueves a las 23:59 concluye la ventana invernal y el ritmo en el club de Heliópolis es frenético para intentar dotar a Manuel Pellegrini de mimbres que eleven el nivel del plantel que tanto y tan bien está exprimiendo el chileno a pesar las innumerables ausencias.

Para el ataque, el mejor colocado sigue siendo el Chimy Ávila. El delantero rojillo se dejó ver ayer, en Tajonar, haciendo ejercicios de recuperación de unos problemas en el sóleo izquierdo, dando pasos adelante en la recta final de su recuperación. El atacante argentino ve con muy buenos ojos la posibilidad de recalar en el club verdiblanco, con el que tiene todo acordado desde hace días, a la espera de que éste llegue a un entendimiento con Osasuna en la cantidad a abonar por la cesión con opción a compra, fórmula pretendida en Heliópolis. La entidad rojilla quiere algo más de los tres millones ofrecidos por el Betis, y eso hace que por ahora no haya un entendimiento.

A la vez, el club de La Palmera maneja otras alternativas y la que más fuerza tiene es la de Cédric Bakambu. El Betis cuenta con el beneplácito del actual jugador del Galatasaray y la fórmula que pretende es la misma que con el Chimy Ávila, un préstamo con opción de compra. Así, el nombre del delantero internacional por la República Democrática del Congo está candente en la dirección deportiva verdiblanca, en donde también hubo ayer movimientos en cuanto a la probable salida de Luiz Henrique al Botafogo.

Negociación La operación de venta de Luiz Henrique avanzó ayer y el brasileño jugará en las filas del Botafogo

El Betis y los agentes del extremo mantuvieron ayer una reunión en la planta noble del Benito Villamarín para avanzar en la salida del brasileño, que a falta de la oficialidad acabará marchándose al Botafogo, uno de los equipos del grupo Eagle Football, de John Textor.

Por ello, el conjunto heliopolitano trabaja en diferentes opciones para reforzar las alas y una de ellas es Luis Rioja. El Betis ya ha movido ficha y ha tanteado con el Alavés la posibilidad de hacerse con los servicios del jugador de Las Cabezas de San Juan, con contrato en el conjunto blanquiazul hasta 2025 después de su última renovación, y la operación no sería sencilla, pues es un baluarte en un equipo babazorro en el que esta temporada lleva 4 goles y 3 asistencias en 24 partidos, entre Liga y Copa.

Pellegrini, en el caso de que se acabe cerrando la marcha de Luiz Henrique, quiere velocidad en las bandas, de ahí que el Betis vigile de cerca la situación de Luis Rioja, quien sigue trabajando con normalidad a las órdenes de Luis García Plaza.

Fornals El centrocampista del West Ham es otro de los frentes abiertos que tiene el conjunto heliopolitano

Otro jugador de carácter ofensivo que sigue vigilando el Betis es Pablo Fornals, muy del agrado del Ingeniero, aunque tampoco el West Ham facilitaría mucho su salida si los verdiblancos no ponen una cantidad importante encima de la mesa por su jugador, por el que tiene la opción de ampliarle un año más su contrato (hasta 2025).

Y para el puesto de lateral izquierdo, siempre que Abner acabe saliendo en esta recta final del mercado, el futbolista mejor colocado es Nicolás Tagliafico, con contrato en el Lyon hasta 2025. El club galo no vería mal una salida del jugador argentino bajo la fórmula de un préstamo y ahí anda muy bien colocado el Betis, por delante en estos momentos de equipos como el Ajax, que estudia también la opción de repescar a su ex jugador. No es la primera vez que Tagliafico suena para recalar en Heliópolis, pues estuvo en la agenda bética en la etapa de Lorenzo Serra Ferrer como vicepresidente deportivo.