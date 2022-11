El Betis anticipa sus vacaciones en Valencia (3-0)

Paso atrás del Betis en la cita previa al parón por el Mundial de Catar 2022. Los verdiblancos se irán a este periodo de asueto tan largo con el mal sabor de boca de una derrota en Mestalla contra el Valencia y lo que es peor de todo es que transmitieron la sensación de que se habían ausentado de una cita importante para haber subido hasta la tercera plaza de la Liga. La escuadra de Manuel Pellegrini tuvo opciones en la primera mitad, con un paradón de Mamardashvili a Juan Cruz, pero siempre transmitió una inferioridad respecto al centro del campo local que se acentuó con un doble cambio de difícil comprensión y con la inmediata expulsión de Édgar por su segunda tarjeta amarilla.

Quien la lleva la entiende, está claro, y Pellegrini es el primero en conocer los estados físicos de los suyos e incluso las cuestiones que haya analizado también con los propios futbolistas, pero corría el minuto 58 cuando se produce una doble sustitución con una explicación complicada si no se manejan todas las claves internas. Pero las crónicas están para analizar las cosas que suceden y, lógicamente, el relator no está dentro del vestuario. Los cartelones que surgen del banquillo bético sorprenden a todos, se van del campo Guido Rodríguez y William Carvalho, los dos al mismo tiempo, y entran los jóvenes Paul y Rodri.

Pellegrini se jacta de decir que en la plantilla no hay un equipo A y otro B, por lo tanto no debería existir una sorpresa exagerada por la decisión del chileno, pero sí fue muy extraña. Tal vez la proximidad del Mundial para los dos protagonistas, quizá el hecho de que se vieran superados en el primer periodo por el triángulo integrado por Nico, Musah y André Almeida, con la ayuda de los dos interiores y también de los laterales locales, pero no es muy normal que coincida la salida de Guido Rodríguez y de William Carvalho, los dos medios centro titulares, al mismo tiempo. Además, no ingresa Guardado y sí lo hace la pareja de jóvenes. Todo con el añadido de que sólo un minuto antes Luiz Henrique ha tenido una opción de gol que salva Gayá con una zona de su cuerpo complicada arrojándose al césped.

Enigmas por mucho que si el partido hubiera virado hacia otros derroteros diferentes en estos momentos todo sería un elogio encendido hacia la sabia decisión de Pellegrini, pero, desgraciadamente para el Betis, no fue así, ni muchísimo menos. Porque a partir de ese minuto 58 la catarata de noticias negativas sería inimaginable en una escuadra tan fiable como la verdiblanca. Fue, sin duda, la peor media hora del curso. Apenas tres minutos después del doble cambio, Édgar se tenía que marchar de forma precipitada a los vestuarios al verse obligado a derribar a Samu Lino tras una pérdida de Canales, que había bajado al medio centro junto a Paul, en un balón forzado por la mala entrega de Willian José.

En medio del chaparrón que caía sobre Mestalla, arrancaba una tormenta mucho mayor. Porque la falta era transformada de forma directa por André Almeida por encima de la barrera en una jugada en la que parecía que Rui Silva hizo poco por evitar el golazo de su compatriota. El Betis, en un abrir y cerrar de ojos tras el doble cambio, se colocaba con uno a cero en contra y con un futbolista menos. Demasiados inconvenientes.

Pellegrini trató de fortalecer el centro de la defensa con un Pezzella que también debía tener la cabeza en otra parte y la verdad es que el Betis no se pareció al Betis en nada desde ese instante. Ni siquiera a los Betis que se habían quedado ya en inferioridad en otras tardes durante el presente curso contra Osasuna, Valladolid, Celta o Sevilla. Los verdiblancos sí dimitieron esta vez y se fueron finalmente con tres goles en contra.

En parte, también tendría mucho que ver un penalti de esos que se pitan hoy cuando Kluivert se anticipaba a Álex Moreno en la disputa de ambos por la pelota. El contacto existe, pero no se sabe si por falta del delantero o del defensor. Ortiz Arias estimó que la infracción era del lateral y Hugo Guillamón se encargaría de establecer ya un colchón de absoluta tranquilidad para los suyos.

El Betis, que vería incrementado incluso el castigo con el tanto final de un Kluivert seguido con la mirada por Pezzella, había sufrido la cuarta derrota del curso, tal vez la más clara. Un mal día lo puede tener cualquiera, pero es que a las importantes ausencias de Fekir y Borja Iglesias, por no citar a un Juanmi de larga duración, se sumó el hecho de que los que sí participaron sobre el césped tal vez se tomaran las vacaciones de forma anticipada.