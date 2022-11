Pellegrini: "Fue un partido parejo que desniveló la expulsión"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha analizado en rueda de prensa la derrota de su equipo ante el Valencia, lamentando una nueva expusión.

Balance del partido

"Creo que hasta cuando estuvimos once contra once fue un partido muy parejo. Valencia un poco más de control de balón quizás. Demasiadas expulsiones. No se pude jugar con uno menos tantos partidos. Nos está tocando jugar con uno menos y a continuación llegó el gol. Un partido que desequilibró la expulsión".

Expulsiones

"Fue un partido parejo, Valencia de local hizo muy buen partido. Ellos tuvieron un palo y nosotros la ocasión de Juan Cruz. Partido equilibrado que lo desnivelo la expulsión. Después de la expulsión el partido se terminó".

Balance de la temporada

"Valoración positiva. Seguimos a dos puntos del tercer lugar. Está siendo una muy buena temporada. Terminamos con estas expulsiones que nos hicieron perder algunos puntos".

Árbitro

"No le mostré ninguna disconformidad. Entendieron que la primera era amarilla y la segunda, tarjeta roja. Ellos deciden. Con esos nos costó ante un gran rival como el Valencia".

Derbi

"No acusamos el cansancio. Fue algo psicológico, el gol con uno menos. Anímicamente nos costaba ya más, pero sin la expulsión creo que fue un partido equilibrado y el penalti no sé si es cuestionable, y después el tercero".

Cambios de Guido y Carvalho

"No estaban pensando. Guido máximo 60 minutos por orden médica. Intentamos cambiar y tener salida con Canales atrás. No nos duró mucho con la expulsión y el 1-0".