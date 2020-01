El Betis no podrá contar con Nabil Fekir para el duelo ante la Real Sociedad. Tras confirmar el jueves el Comité de Apelación el partido de sanción que impuso Competición al francés, los servicios jurídicos verdiblancos decidieron recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), pero éste se pronunció al mediodía de ayer denegando la suspensión cautelar del castigo.

Esta decisión provocó de manera inmediata un cambio de planes para el cuerpo técnico. "Tengo un once en mente con varias ramificaciones o posibilidades. Cambia el equipo si tienes a Nabil o no lo tienes. Me quedan dos entrenamientos para ver alguna posición más, pero el grueso lo sabéis todos", había comentado Rubi al mediodía en la sala de prensa de la ciudad deportiva.

Será el cuarto encuentro de la temporada que se pierda el atacante francés, que ya fue baja por lesión ante Levante, Villarreal y Athletic, tres choques en los que los verdiblancos sumaron dos victorias y una derrota. En su última ausencia, ante el conjunto vasco en un partido que también se disputó en el Benito Villamarín, Rubi dio entrada a Diego Lainez en el once inicial para que ocupase ese puesto de atacante por la derecha, en un día en el que Joaquín sacó lo mejor de su repertorio para anotar tres goles en apenas 20 minutos.Para el duelo ante la Real Sociedad, Rubi cuenta con más opciones para suplir la ausencia de Fekir. Además de Lainez, el técnico también dispone de otro atacante puro como Cristian Tello, pero también podría dar entrada al recién llegado Carles Aleñá, aunque eso significaría apostar por unas cualidades distintas en el ataque.

"Lo importante ahora es que tenemos seguro más posibilidades, que los jugadores van a hacer unos a los otros exigirse más. Tengo que intentar ser justo con las decisiones, lo que quiero es ganar partidos con el rendimiento. Ellos tienen que confiar en eso, en que el entrenador va a ser justo y yo lo que pido es que sean jugadores de equipo", aseguró ayer Rubi sobre esas posibles novedades en el once.

La otra posición más en el aire es la de pivote. Con Feddal sancionado, todo apunta a que Bartra retrasará su ubicación hacia la zaga, mientras que Édgar cuenta con opciones para jugar desde el inicio, ya que Guido Rodríguez apenas ha realizado tres entrenamientos con el grupo.