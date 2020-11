No se suele prodigar este año José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, en la escena pública. Desaparecido de las presentaciones de los jugadores el pasado verano, el dirigente reapareció ayer en Canal Sur Radio para seguir eludiendo su responsabilidad en el fracaso de la pasada temporada, a la vez que volvió a lanzar varios dardos a la figura de Lorenzo Serra Ferrer.

"Me considero corresponsable del fracaso deportivo, al igual que Ángel (Haro) o el resto del consejo. Fue bastante injusto considerarme culpable de ejercer de director deportivo del club. Es rotundamente falso que haya tomado decisiones de qué jugadores se fichaban o no. El que sea simplista y diga que quedamos el 15 por culpa de López Catalán es injusto y erróneo", indicó el vicepresidente, que aseguró que los fichajes se realizaron en consenso con una secretaría técnica confeccionada por él y de la que recientemente fueron despedidos dos de sus incorporaciones –Ángel Luis Catalina y Jesús Sánchez–. ´

"Cuando un proyecto no funciona hay que recapacitar y cambiar, eso es lo que hemos hecho. Para mí sería bastante simple y erróneo valorar el fracaso con el fichaje de Borja (Iglesias). Fue muy complicado, venía con todos los parabienes de la dirección deportiva y del entrenador", indicó López Catalán, que continuó justificando su continuidad en la primera línea de toma de decisiones en la entidad: "No quiero eludir ninguna responsabilidad compartida, estamos aquí para que el Betis crezca, es lo que hemos hecho en estos seis años. Hemos tenido tropiezos, pero no estamos aquí por motivos económicos ni por querer figurar. Queremos que el Betis vaya para arriba y tener un Betis grande. Si no estuviéramos convencidos de que perseverando lo conseguiremos, no seguiríamos. Me parece injusto que se carguen las tintas contra mí, se dieron una serie de circunstancias de rendimientos que no funcionaron".

En ese análisis del pasado no podían faltan las referencias a Lorenzo Serra Ferrer, al que nuevamente lanzó dardos a la vez que elogió a Antonio Cordón, el nuevo director general deportivo. "Entendemos que es fundamental tener en el club un director deportivo profesional como es Antonio Cordón. Estamos muy contentos de que esté en el club, ha desempeñado ese puesto a un nivel altísimo muchos años. Cuando tomamos la decisión de ofrecer a Lorenzo que se quedara como vicepresidente deportivo era porque necesitábamos un director deportivo profesional", señaló el vicepresidente, que continuó atacando al balear: "No quiero hablar de él. Para una persona ser un profesional hay que haber ejercido en un puesto durante muchos años. Tú mismo te puedes responder. El Betis necesitaba uno de los mejores del mundo como es Antonio Cordón. El año pasado no pudo ser, reforzamos el área deportiva con un proceso de scouting, estuvo Alexis de coordinador, el entrenador fue elegido por Lorenzo como todo el mundo sabe... Y no funcionó. Ahora vamos a seguir nuestro modelo, con un director deportivo, un entrenador, y nosotros apoyando y supervisando".

También trató López Catalán la parte más deportiva relacionada con el inicio de temporada. "Somos moderadamente optimistas, vemos puntos positivos, aunque los dos próximos meses van a ser importantísimos. Somos el equipo más goleado de Primera y difícilmente esos números te van a llevar a algo positivo", indicó el vicepresidente, que sí apuntó el objetivo bético: "No queremos marcarnos una presión extra, pero en nuestro proyecto el Betis debe estar jugando en Europa asiduamente. Nuestro valor de plantilla es para estar peleando eso".

Buscando nuevos ingresos

El Betis presentará un presupuesto reducido a la mitad en comparación con el pasado año e incluso los dirigentes continúan buscando ingresos para ajustar el balance. Así lo reconoció López Catalán, que sí descartó una ampliación de capital a corto plazo, pero que confía en activar las plusvalías por ventas en los próximos mercados. "Estamos muy satisfechos de la decisión estratégica de este mercado de verano, que ha sido promovida pro el entrenador y la dirección deportiva. La decisión fue no vender, están contentos con la plantilla y le ven potencial. Cordón está al día del mercado del fútbol, era un verano complicado a la hora de fichar y vender. El bético debe valorar el nivel de la plantilla, no hemos hecho como otros clubes que se han descapitalizado vendiendo jugadores. El fútbol está en una crisis económica extraordinaria, van a faltar 400 millones de euros y hay 17 clubes con problemas", aseguró el vicepresidente, que ahondó en esa estrategia del Betis. "Sin deshacernos de activos importantes, vamos a cumplir en todas nuestras responsabilidades. Ahora hay un movimiento en LaLiga de buscar una solución sectorial a esa disminución de los ingresos. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo y seguiremos trabajando para que entren más ingresos y alcanzar cotas deportivas altas. No vamos a cubrirnos vendiendo jugadores para luego sufrir en la Liga. Si hacemos una buena temporada como esperamos, con vistas al próximo mercado habrá posibilidades de salidas de jugadores, en principio vamos en esa línea. No está encima de la mesa la ampliación de capital, a día de hoy", aseguró López Catalán, que no quiso hablar de una posible negociación con la plantilla para rebajar los salarios.

Una petición de unidad

El Betis tiene previsto convocar esta semana la Junta General de accionistas y López Catalán pidió unidad. "Estamos en diálogo con otros accionistas, como la familia Galera, Joaquín Caro y otros accionistas de peso. Escuchamos lo que nos dicen y explicamos lo que hacemos, si vamos en una línea de sumar y de unirse al proyecto. Es fundamental buscar unidad, era el punto número uno en el decálogo que hicimos. Hemos pasado muchos años de crispación, a ver si ahora podemos conseguir unión con altura de miras de todos", indicó el vicepresidente, que negó una posible venta de las acciones: "En el Betis que nosotros queremos y hemos conseguido no entra la opción de un propietario extranjero. Ni nos sentamos ni hablar ni es lo queremos".