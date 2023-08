Betis: Las dosis de magia de Isco siguen apareciendo

Sólo se han disputado tres jornadas de Liga y con el transcurso de la temporada se irá valorando más en profundidad el rendimiento de Isco, pero en estos momentos es innegable que el costasoleño está ofreciendo una muy buena imagen en los minutos que lleva disputados con el Betis.

Y la mejor prueba es el excelente gol que hizo en el encuentro del pasado domingo ante el Athletic en San Mamés, cuando no dudó en aprovechar un pase atrás de Ruibal para poner el balón en el palo contrario y a más de media altura para hacer estéril el intento de estirada de Unai Simón. Una definición perfecta del futbolista verdiblanco para confirmar que su fútbol está lleno de alegría... y de magia.

Después de un buen debut en La Cerámica, Isco continuó ofreciendo un alto nivel ante el Atlético y al final de ese encuentro reconoció sus buenas sensaciones: "Me estoy encontrando bien, estoy muy contento de llegar a un club como el Real Betis, la acogida de la afición, los compañeros y el entrenador está siendo muy buena, y me siento muy feliz, con ganas de demostrar, de ayudar a mi equipo. Estamos empezando y ojalá vaya todo de maravilla. Estoy mejor de lo que esperaba. Es mucho tiempo sin competir, pero bueno, me estoy sintiendo bien. Todavía creo que me queda más fuerza, piernas, pero el míster me está cuidando. Contento y nada, hay que seguir y ojalá podamos disfrutar todos y hacer un año muy bueno", expresó el 22 del Betis, que no dudó en desvelar un factor clave en la recuperación de esa alegría que transmite su fútbol: el psicológico.

"He pasado momentos complicados, al final decidí parar un tiempo porque lo necesitaba. Necesitaba reciclarme un poco mentalmente. He contado con ayuda familiar, con ayuda psicológica, y al final la salud mental es importantísima. Tenemos que darle más conocimiento y ahora muy contento, con ganas de seguir, de demostrar. Mi pasión es el fútbol y contento de seguir disfrutando de mi profesión", indicó.

Esa pasión se le nota al jugador malagueño. Todo lo hace con sentido en el campo y ejecuta sus acciones de forma rápida, sobre todo a la hora de controlar y girarse con la pelota. Buena visión de juego y golpeo de balón, las dosis de magia de Isco siguen apareciendo.