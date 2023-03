Crónica | Betis, enhorabuena al gigante Manchester United y la cabeza arriba (0-1)

Finiquito para el sueño europeo del Betis y llega el momento de centrarse en el no menos importante reto de jugar la próxima edición de la Liga de Camepones. Los verdiblancos, a pesar de su entusiasmo y de sus ocasiones en la primera mitad, se tuvieron que rendir a la evidencia de toparse con un Manchester United superior, con un coloso continental que maneja los millones de libras casi por castigo y que marcó finalmente las distancias en el marcador con una diferencia de cinco a uno en el global de la eliminatoria.

Lamentablemente para el Betis la suerte no le fue nada propicia en el sorteo de los octavos de final celebrado en Nyon y por muchas ganas e ilusiones que pusieran los heliopolitanos en la pelea ha sido como estrellarse contra una pared. Imposible. Encima el mismo día de ese emparejamiento se rompía para muchos meses Nabil Fekir y todo se complicaba aún más con la ausencia del futbolista más desequilibrante de la plantilla que tan bien trabaja Manuel Pellegrini.

Pero el Betis y sus fieles béticos no se dejaron llevar por la fuerza del rival y sí afrontaron la doble cita con la intención de presentar sus credenciales en este segundo torneo europeo. Lo intentaron en la primera mitad en Old Trafford, sobre todo cuando se estrelló en el palo ese balón disparado por Ayoze, pero desde ahí ya nada fue igual y la superioridad del United se plasmó en el marcador en una película que no iba a diferir en exceso de lo que sucedía en esta vuelta en el Benito Villamarín. Una primera mitad mucho más equilibrada y una segunda con superioridad de los Diablos Rojos de Manchester tanto en lo referente al acierto ante el gol como en las llegadas peligrosas generadas para conseguirlo.

Y es que el Betis salió con la intención de ponérselo complicado al Manchester United, de dejarse hasta la última gota de sudor en el empeño por mucho que Pellegrini sí fuera consciente de las dificultades y que dosificara los esfuerzos de algunas de las piezas más claves. Sólo así se puede entender que Canales y Borja Iglesias arrancaran en el banquillo junto al chileno, aunque, lógicamente, éste posee mucha más información que el resto de los mortales sobre los momentos de forma de unos y otro. En menor medida, también podía ser sorprendente la reiteración en la suplencia de Luiz Henrique, pero el brasileño está pasando por una fase de dosificación de sus esfuerzos más continuada.

Lo cierto es que no conviene centrarse en los ausentes, sí en los presentes y quienes debían tratar de buscar la remontada estaban también perfectamente capacitados a juicio de Pellegrini, que es quien los coloca en el campo. Y bien pronto se iba a comprobar que era posible al menos pelearle el reto a este gigante que responde por United y radicado en la industrial Manchester. Habían dado un par de avisos peligrosos los ingleses cuando llegó la primera ocasión de verdad y fue muy made in Juanmi.

El malagueño se metió entre los dos centrales y se quedó absolutamente solo delante de De Gea, pero lo que no fue igual que siempre fue su resolución. Esa acción suele acabar en las redes de la meta adversaria y esta vez se fue fuera por escasos centímetros. Corría el minuto 8 y el Betis ya había tenido una clarísima, como también lo sería un disparo de Joaquín que se envenenó tras rozar en Casemiro y que rozó el poste por fuera de la meta de De Gea (11').

Ocasiones inglesas previas al gol

El Betis había presentado sus credenciales, aunque, lógicamente, no iba a ser fácil soportar semejante tren de llegadas al arco visitante. Todo se equilibró desde entonces y hubo que esperar un buen rato hasta que sobre la media hora volvía a tener otra Juanmi para el uno a cero. Esta vez trazaba una diagonal a la espalda de Lisandro Martínez y tuvo una doble opción, la segunda de ellas de cabeza tras el primer disparo marrado (31').

El final del primer periodo, sin embargo, sí pudo ser letal para el Betis, ya que en el tiempo de prolongación un disparo mordido de Pellistri también se estrellaba en la madera (47') sin que pudiera alcanzarlo Weghorst para rematar a puerta vacía. Fue un aviso, tal vez, de lo que iba a acontecer tras el periodo de recuperación, porque ahí iba a empezar la exhibición de Rashford que culminaría con el definitivo 0-1.

El atacante británico, la gran estrella de este United por haber nacido en Inglaterra, tuvo dos ocasiones clarísimas para haber adelantado a los suyos (53' y 54'), pero en la primera se topó con Rui Silva y en la segunda tuvo uno de esos fallos increíbles para un buen delantero con un remate a las nubes. En la tercera, cuando parecía muchísimo más complicado, se sacó un disparo desde fuera del área que se convertiría en un duro golpe para los verdiblancos. El tiro sorprendió a Rui Silva, que no pudo hacer nada ante la dureza del mismo (55'), y todo se complicaba aún más, dado que la distancia se ensanchaba hasta los cuatro goles.

Pellegrini reaccionó introduciendo a Canales, Borja Iglesias y Willian José, aunque más bien pareció que se trataba de la dosificación de los esfuerzos y de pensar en un entrenamiento exigente de aproximadamente media hora, que era lo que restaba al final si no se producía un auténtico milagro sobre el césped que condujera todo al tiempo extra. También el United comenzó a sacar del campo a sus estrellas para que ya se viera algo parecido a lo que en la NBA se denomina como los minutos de la basura.

Tal vez no sea tan apropiado este término, pues tanto unos como otros trataron de hacerle daño al rival a través del fútbol, en más ocasiones los forasteros por la vía Jadon Sancho y Sabitzer, aunque también Juanmi volvería a marrar un control de los que nunca se le escapan en un buen pase de Canales. No sucedió nada más digno de mención, sólo que el Benito Villamarín supo reconocer el esfuerzo de los suyos para poner de esta forma la primera piedra en la pelea por estar en la próxima Liga de Campeones. Enhorabuena al gigante Manchester United y a verse en otra cita de aún más fuste en el futuro. Eso sí, con la cabeza arriba siempre.