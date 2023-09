Betis: En la escala del ridículo

En la escala del ridículo. A ese nivel estuvo el partido de un Betis que duró 62 minutos, un pelín más de una hora, justo el momento en el que Ferran hizo el 3-0.

A partir de ahí, dos goles más por parte de un Barcelona que acabó gustándose fruto de la superioridad en el marcador y en el juego ante un conjunto verdiblanco que tuvo dos ocasiones clarísimas –en las botas de Luiz Henrique y Ayoze– antes de encajar el primero por parte de Joao Félix. El luso fue un incordio constante para una zaga verdiblanca que se mostró bastante endeble, sin obviar la bajada de intensidad –llegando casi siempre un segundo más tarde que le rival a los duelos–, de tensión competitiva, en muchas fases del partido de los jugadores béticos. Y es que el equipo de Xavi llegaba siempre con mucha facilidad a las aproximaciones del área de un Betis que acabó recibiendo merecidamente un serio correctivo.

Defensa

El Betis saltó al campo con su habitual dibujo. Con ese 4-4-2 casi constante en fase defensiva aunque en muchas ocasiones con una línea de cinco atrás al meterse Luiz Henrique para intentar ayudar a Bellerín en las subidas de Balde. Sin embargo, el lateral del Barça fue muy superior y le ganó siempre los duelos a los dos jugadores verdiblancos. Y ese cuadrado que formaban Oriol Romeu y De Jong, en la base, y Joao Félix y Gavi por delante –Ferran caía a la derecha y Balde tenía todo el carril por la izquierda– acabó ahogando al equipo de un Pellegrini que apostó por las rotaciones dando entrada en el once a Bartra, Chadi Riad y Altimira. Sobre todo, porque el ex jugador del Atlético de Madrid cuajó una excelente actuación, con un gol y muchos detalles de calidad, como esa apertura de piernas para dejar pasar la pelota a un Lewandowski que no perdonó.

Pero tampoco evitó el Betis los errores propios atrás: ese arriesgado pase de Chadi Riad a un Ayoze de espaldas que acabó en el 1-0, errores de Fran Vieites en un muy discreto debut, la falta de intensidad a la hora de intentar frenar a Balde o a un gran Joao Cancelo... Y con el 3-0 llegaron dos goles y gracias. Pudieron ser más.

Ataque

La presión inicial del Betis dio su fruto para provocar errores del Barça en la salida, como se vio en el origen de las dos ocasiones más claras de los verdiblancos antes de que los locales inauguraran el marcador, pero ni Luiz Henrique ni Ayoze tuvieron su noche. Sobre todo, el extremo brasileño, desesperante.Isco dejó algún detalle de su calidad, como ese pase a Willian José, cuyo remate lo sacó Ter Stegen con una gran parada. Pero sin el balón, el costasoleño se diluye y eso pasó anoche.

Virtudes

Muy pocas y opacadas por innumerables defectos.

Talón de Aquiles

Lo más preocupante fue la bajada del grado competitivo. Demasiado fácil para el Barça.