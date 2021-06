En el segundo verano de Antonio Cordón al frente de la dirección deportiva del Betis pocas cosas han cambiado respecto al año anterior. Poco ha variado, porque la situación es similar. Económicamente, tras más de un año lidiando con la pandemia, nada sobra en la caja y el dirigente verdiblanco vuelve a exprimir el coste cero para reforzar la plantilla.

Van tres fichajes a estas alturas. Sin que el verano haya entrado aún oficialmente, el cuadro sevillano ya se ha hecho con Miranda, en propiedad tras la cesión, Youssouf Sabaly y Rui Silva. Los rápidos movimientos implican un trabajo previo intenso para llegar a este punto con las incorporaciones ya cerradas, con una visión de futuro dado que si el primero firma por tres campañas, los otros dos llegan con un largo contrato bajo el brazo hasta 2026.

Parece tener claro Cordón cuál es la línea a seguir y no parece que vaya a desviarse de esa idea, salvo que haya una gran venta, esperada o inesperada, que permita al club ingresar un dinero extra que invertir. Y de ser así no sería extraño que el resto de incorporaciones estuvieran ya encaminadas, ya que con los jugadores que finalizan contrato este 30 de junio se podía negociar desde el 1 de enero, por lo que es lógico pensar que cualquier movimiento bético estará medido y ya encauzado para darle a Manuel Pellegrini las piezas suficientes para encarar el próximo curso tres competiciones. "Hay que tener un plantel más competitivo, más numeroso y con más experiencia que el año anterior. Estoy seguro de que harán todo lo posible para tener un grupo lo más competitivo posible, pero hay una realidad (económica) de la que uno no se puede sustraer", decía al final de la liga el técnico chileno.

De momento se han cubierto las plazas para cubrir las salidas producidas hasta ahora

En esa misma situación se encuentra, por ejemplo, Fabián Balbuena, que cumple contrato con el West Ham y por el que el conjunto heliopolitano se ha interesado como ya adelantó este periódico. Cumple contrato y volvería a estar a las órdenes de Pellegrini, que lo llevó al cuadro inglés y con el que jugó 24 partidos, 23 de la Premier, pese a lesionarse en la rodilla durante la temporada.

"Es un jugador al que estamos siguiendo, interesante. Conoce al entrenador, pero es uno más en la lista de centrales. Es una opción más", dijo Ángel Haro sobre el central hace unos días.

El perfil, además, se suma la necesidad de fichar un central tras la salida de Mandi, como se ha hecho con el resto de posiciones, tanto con Rui Silva, que viene a competir con Claudio Bravo ante la posible marcha de Joel, y Sabaly, que cubre la salida de Emerson en el lateral derecho. En la misma línea se advierte el interés por Mussachio, que finaliza contrato con la Lazio, especialmente si Sidnei dejase el Betis.