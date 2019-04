El Betis piensa en Juanmi como alternativa a Jesé

El Betis no sólo sigue centrado en el sprint final del campeonato sino que también planifica el futuro y ahí aparece el nombre del realista Juanmi, según informó ayer el Diario Vasco. El atacante no está satisfecho con los minutos que viene disfrutando esta temporada en la Real Sociedad y estaría dispuesto a abandonar el club donostiarra, mientras que el equipo verdiblanco lo tiene en su agenda para la próxima temporada, sobre todo si finalmente no continuase Jesé, quien llegó en enero cedido sin opción de compra procedente del PSG.

En el Betis se está satisfecho con el comportamiento del atacante canario, que se ha convertido en indispensable para Setién, de ahí que cuando acabe el campeonato se sentarán todas las partes para valorar el futuro. Los números de Jesé no invitan a realizar una alta inversión, pero el Betis plantearía escenarios alternativos como una nueva cesión que deberían ser valorados tanto por el jugador como por el club francés.

A la espera de lo que suceda con Jesé, los técnicos manejan otras opciones tanto si el equipo bético acaba clasificándose para Europa como si finalmente se queda sin competición continental. En esos parámetros entra el nombre de Juanmi, que acaba contrato en 2021 y tiene una cláusula de rescisión de 35 millones de euros, aunque su precio de salida sería mucho menor. La Real pagó en su día unos 4,6 millones de euros al Southampton y ahora lo traspasaría por una cantidad ligeramente superior –su valor en la web especializada Transfermarkt se sitúa en los seis millones–.

La participación del malagueño, que se desenvuelve como delantero o partiendo desde la banda izquierda habitualmente, ha ido disminuyendo en esta campaña, aunque su mejor partido, precisamente, fue el disputado ante el Betis, en el que marcó un gol y dio la asistencia a Oyarzabal en el definitivo 2-1. "Un jugador lo que quiere es tener continuidad, tener minutos y no la he tenido. No hemos hablado con el club del futuro. Quedan seis partidos y ojalá podamos acabar bien el año. Todo llegará a su tiempo", indicó ayer Juanmi en la SER dejando abierta una posible salida este verano.