Ser primero en la Europa League, cuestión nada baladí

El Betis buscará este jueves certificar ante la Roma el primer puesto de su grupo en la Liga Europa. Lo conseguirá sólo en caso de ganar al conjunto de José Mourinho y que el Ludogorets, al que le saca cinco puntos, no se imponga en casa al HJK Helsinki. Una combinación posible y que permitiría a los verdiblancos encarar los dos partidos que le quedan en la competición continental con más tranquilidad.

Y es que ser primero de grupo es muy importante. Manuel Pellegrini siempre ha dicho que el objetivo es clasificarse, pero con el caramelo en la boca el reto es amarrar el primer puesto y ahorrarse una eliminatoria a finales de febrero ante un conjunto que venga de Liga de Campeones, lo que podría significar enfrentarse con un coco antes de tiempo. Hay equipos importantes de la Champions que se verán abocados a disputar ese cruce y cualquiera de ellos supondría una dura prueba y gran esfuerzo extra que hacer, ya que cualquiera tiene la capacidad de competirle el pase e incluso dejarlo fuera de Europa.

Ya comprobó el cuadro verdiblanco lo que supone afrontar un cruce así la pasada campaña. Entonces superó al Zenit de San Petersburgo antes de caer frente al Eintracht Frankfurt, que a la postre conquistó el título. Acabar campeón te conduce ahora directamente a los octavos de final ahorrándote dos partidos, el 16 y el 23 de febrero. En una temporada tan comprimida por la disputa del Mundial de Catar entre noviembre y diciembre, Pellegrini ya ha destacado en varias ruedas de prensa la importancia de tener esas dos semanas de descanso sin partidos, en una temporada en la que, de momento, con tantos encuentros jueves y domingos no le permite preparar ciertos choques como le gustaría.

De ganar a la Roma el cuadro heliopolitano sumaría 12 puntos y será inalcanzable para el equipo italiano. Con un empate tampoco lo sería al contar con el average a su favor y mantener la ventaja de seis puntos con los de Mourinho.

Pero superar a la Roma de nuevo por sí solo no le permitirá amarrar el primer puesto, ya que el Ludogorets se encuentra ahora a cinco puntos y si gana en casa al HJK mantendría esa diferencia a falta de seis puntos. En tal caso, en la visita bética a tierras búlgaras el 27 de octubre lo podría certificar con un empate, aunque ganar siempre significa una inyección económica para las arcas del club.

El Betis lo tiene todo de cara para acabar primero, pero hasta que no sea matemático Pellegrini no quiere hablar de ello y se centra en el partido a partido. Le ha ido bien así y el preparador chileno no cambia en el discurso, aunque es consciente de la importancia de evitar a un hueso en una eliminatoria en el mes de febrero que puede salir cara o cruz. Y así lo ha comentado en más de una ocasión, consciente de las limitaciones en cuanto a efectivos de su plantilla y lo importante que sería en ese tramo de la temporada contar con un descanso, además de plantarte directamente en los octavos de final, el techo heliopolitano en Europa hasta el momento.

La primera oportunidad para amarrar esa primera posición la tiene este jueves, aunque llegarían dos oportunidades más. De hecho, casi con ganar uno de los tres partidos que tiene por delante en la fase de grupos le daría para ser primero, teniendo que recibir en la última jornada al HJK Helsinki. Sumaría 12 puntos y la Roma, haciendo pleno en los tres partidos que le restan, llegaría también a los 12 y decidiría el average. El Ludogorets podría llegar hasta los 13 puntos si hace pleno, aunque debe recibir al Betis y visitar a la Roma en el Olímpico, donde se jugarán la clasificación.