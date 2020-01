El Betis se quejará a Rubiales

Desde el entrenador al último jugador pasando por el consejo de administración, el Betis se ha marchado con un tremendo enfado del duelo ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, lo que provocará una queja del club ante la Federación Española y la persona de su presidente, Luis Rubiales, y ante el Comité Técnico de Árbitros (CTA), que preside Velasco Carballo.

"Estamos indignados, no es la primera vez, llevamos toda la Liga sufriendo estos errores, por llamarlo así. No hay derecho y es una vergüenza que a un club como el Betis se le trate así. Ese penalti, ese mano clarísima de Ángel no haya sido ni revisada por el VAR. El sistema no está funcionado. Quiero transmitir una queja y la vamos a hacer también con la Federación y los árbitros. Estamos muy dolidos", ha expuesto el vicepresidente, José Miguel López Catalán, que ha continuado expresando su pensamiento sobre el VAR y su mal funcionamiento: "Desde aquí quiero pedir a la Federación, quiero apuntar directamente a Luis Rubiales, que se encargue del VAR. Que se deje de otras cosas, que lo que nos importa, no a los clubes, sino a los aficionados, es que funcione el VAR y haya justicia en los partidos. Por favor, que lo arreglen, que esto así no funciona".

El dirigente bético también ha lanzado un mensaje a los aficionados verdiblancos. ""Quiero decirle a los béticos que hasta aquí ha llegado esto, que no hay derecho y que vamos a quejarnos todo lo que haga falta", ha indicado López Catalán, que también le transmitió su enfado a Prieto Iglesias: "Es una vergüenza, he pedido hablar con el árbitro antes de que se marche de aquí. Quiero que me explique por qué dice que le da con el pecho cuando claramente le da con la mano. Tiene arriba en el VAR a unas personas que han tenido tres o cuatro minutos para ver que había habido una mano y me lo va a tener que explicara cara a cara. Es una vergüenza, la afición está sufriendo las consecuencias de un sistema que no funciona".