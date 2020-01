Catalán: "Estamos indignados; no es la primera vez"

Miembros de todos los estamentos del Betis protestaron esta tarde contra el arbitraje de Prieto Iglesias en Getafe. Incluso se pronunció el vicepresidente del club, José Miguel Catalán, que fue durísimo al tratar un tema que considera sistemático. "Estamos indignados, porque no es la primera vez", dijo el dirigente al detenerse en la zona mixta.

"Ya está bien, no hay derecho. Es una vergüenza que al Betis se le trate así. Claramente el sistema no está funcionando", expuso Catalán, que anunció que la entidad verdiblanca presentará una queja formal a la Federación Española de Fútbol. "Que el árbitro me explique porque dice que el jugador del Getafe le da al balón con el pecho", dijo refiriéndose a la mano del delantero azulón Ángel, protestada por los jugadores béticos minutos antes del penalti que sí se pitó en el otro área.

Catalán cree que el Betis y sus aficionados están "sufriendo las consecuencias de un sistema que no funciona". Y fue más allá, hasta el presidente de la RFEF. "Quiero apuntar directamente a Rubiales. Tiene que solucionar esto. Los aficionados quieren que haya justicia", expuso minutos después de consumarse la derrota en Getafe.