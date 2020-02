El Betis volvió a evidenciar ante el Barcelona defectos a nivel defensivo que impiden que termine de ser un equipo fiable. Si ante el Eibar apareció en el cuadro verdiblanco el fallo grosero en el gol del cuadro de Mendilibar, ante los azulgrana volvió ese mal que no acaban de corregir los de Rubi: la defensa del balón parado.

Ya son seis los tantos que los verdiblancos han recibido en lo que va de Liga en este tipo de acciones y ante el Barcelona le volvió a costar caro a un Betis que no acaba de ser fiable a nivel defensivo. "Estábamos sufriendo poco a balón parado y hoy nos ha penalizado, cuando parece que tienes controlado algún aspecto vuelve a aparecer. Lo vamos a entrenar más para que no nos vuelva a pasar", dijo Rubi, técnico heliopolitano, a la finalización del choque del pasado domingo.

También en la portería no acaba el Betis de ser fiable, y ante el Barça volvió a quedar patente el lunar en la planificación, además de situaciones individuales de zagueros, como Mandi, que estuvo muy gris. Y toda esa poca fiabilidad defensiva se refleja en los datos, puesto que ya son 37 los goles en Liga que los verdiblancos han encajado, sólo dos menos que el Mallorca (decimoctavo) y el Espanyol (colista). Además, los verdiblancos son el sexto equipo de la Liga que más disparos concede al rival de media por partido (12,7), el tercero que menos intercepciones de balón hace (8,3 de media) y el quinto que menos faltas comete (12,2). Una ausencia del otro fútbol que también echó de menos Rubi ante los barcelonistas: "Después del 1-1 lo pasamos mal, pero nos rehicimos, con el 2-1 estaba más tocado el rival. En el 38 se tenían que haber quedado con uno menos, es muy claro, no hay ninguna discusión. Nos ha faltado picardía en los minutos finales y les hemos dado vida y lo hemos pagado. No puedes cometer el mínimo error con estos equipos".

Banquillo La tardanza en realizar los cambios también está siendo una constante en los últimos encuentros

Así, en la faceta defensiva, el preparador de Vilasar de Mar sigue teniendo bastante trabajo a la hora de no encajar tantos goles en un Betis que en la campaña 15-16 (acabó décimo) encajó 52 tantos, en la 16-17 (decimoquinto) recibió 64, en la 17-18 (sexto) terminó con 61 en contra y el curso pasado (décimo), con 52. Muchos goles recibidos a la espera de mejorar la puntería en ataque, la finalización que sigue condenando a los verdiblancos en los últimos encuentros.

Otro de los debates deportivos en torno al Betis radica en la insistencia de Rubi a la hora de seguir apostando por Borja Iglesias en la titularidad antes que por Loren, cuya aportación goleadora y en el juego de su equipo está siendo mejor y más efectiva que la del exjugador del Espanyol. "Tengo dos grandes delanteros, tengo la fortuna de que aceptan las decisiones y aceptan que el otro puede jugar. Lo que decido es en función de lo que veo cada semana, la confianza es en los dos por igual", comentó en la previa del partido del pasado domingo el preparador heliopolitano, que al final apostó de nuevo por el delantero gallego, cuya actuación fue muy discreta y podría hacer que Rubi se decida en esta ocasión por el marbellí en Butarque.

Balón parado Tras los dos tantos encajados ante el Barça, ya se han contabilizado seis en esta temporada

Otro aspecto a mejorar por Rubi está en la lectura del partido, sobre todo en los cambios, donde sigue mostrando demasiada tardanza a la hora de refrescar al equipo, como pasó en Ipurua y ante el Barcelona. La falta de frescura, con un once en el que William Carvalho, como era de esperar, acusó su inactividad, y Guido Rodríguez fue de menos a más hasta que pagó el cansancio y la adaptación que requiere el jugar en el fútbol español. Matices importantes a enmendar por Rubi en pos de esa reacción en forma de triunfos que el Betis necesita para seguir con posibilidades de llegar al tramo final de Liga con opciones de jugar en Europa.