El Betis, con la vista en Zagreb y la mente en el gol

El Betis mira ya el duelo del próximo jueves en Zagreb ante el Dinamo para remontar el 0-1 de la ida de la eliminatoria de acceso a los octavos de la Conference League, con la mente en romper la racha adversa ante el gol tras el empate a cero cosechado frente al Alavés. Pese a que el chileno sí se mostró conforme con el rendimiento de los suyos ante el Alavés y la producción ofensiva generada, también reconoció la falta de acierto que está lastrando a los suyos en Europa y la competición liguera, donde el empate ante los de Luis García Plaza ha dejado la sensación de "dos puntos perdidos", en expresión tanto de Pellegrini como de pesos pesados del equipo como el francés Nabil Fekir.

El choque ante los vitorianos deja al Betis en séptima posición con 39 puntos, a uno de la Real Sociedad, y además con el imperativo de la eficacia, la claridad y la precisión ante las redes rivales, como ya apuntó el chileno, quien señaló que tienen "que buscar la revancha", porque "sólo hay un gol de diferencia" y tienen "que ir a buscar el triunfo".

No dejó buenas sensaciones el partido de ida ante los croatas y Pellegrini consideró imprescindible "crear el volumen ofensivo" que no crearon pese a que "ellos son buenos y van a jugar con el resultado a favor", y apuntó como una de las claves la adaptación de dos de los fichajes en el mercado de invierno, el argentino Chimy Ávila y el congoleño Bakambu. Chimy Ávila no está inscrito en competición europea como sí lo está Bakambu, quien ya debutó con la camiseta bética ante el Alavés después de haber llegado a Sevilla el pasado miércoles sin tiempo de jugar la ida europea ante el Dinamo, y que apunta a ser uno de los principales argumentos atacantes del Betis en la vuelta de Zagreb.

Consciente de la importancia de la vuelta europea, el Betis ha vuelto este lunes a los entrenamientos en una semana en la que, además, tienen el compromiso liguero del próximo domingo ante el Athlétic de Bilbao, para el que no podrá contar por acumulación de amonestaciones con el central griego Sokratis, el lateral zurdo Miranda y el mediocentro Marc Roca, todos por acumulación de tarjetas. Esta circunstancia, unida a la lesión del zurdo brasileño Abner invita a considerar al zaguero de Olivares y el centrocampista catalán como candidatos al once en tierras croatas, mientras que Sokratis no podrá estar al no estar inscrito y su puesto será ocupado por el marroquí Chadi Riad junto al argentino Germán Pezzella.

Con las lógicas rotaciones derivadas del estado físico de los jugadores y de los no inscritos, entre ellos el recién llegado Pablo Fornals, Pellegrini podría dar entrada en el once de Zagreb a su compatriota Claudio Bravo una vez que ha vuelto a las convocatorias después de una larga convalecencia por una dolencia muscular. Siguen sin estar disponibles por distintas lesiones, además de Abner, los defensas Marc Bartra, los centrocampistas Isco Alarcón y el argentino Guido Rodríguez, y el delantero Ayoze Pérez.