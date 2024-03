Borja Iglesias desvela su deseo: "Ojalá pueda seguir en el Bayer Leverkusen, me encantaría"

El paso de Borja Iglesias por el Bayer Leverkusen está siendo francamente decepcionante. El delantero gallego, que se marchó del Betis al conjunto alemán en calidad de cedido el pasado mercado invernal, no ha anotado ningún gol con su nuevo equipo y apenas está gozando de protagonismo, pues su actuaciones están siendo muy discretas.

Sin embargo, al equipo de Xabi Alonso todavía le quedan varios compromisos por delante en liga, Copa y Europa League y el Panda confía en poder resarcirse. De hecho, como ha comentado el propio jugador en una entrevista para Marca, su deseo es continuar la próxima temporada en el Bayer Leverkusen, que tiene una opción de compra de ocho millones de euros por el ariete santiagués.

El Panda quiere quedarse en Alemania

"Ojalá pueda seguir aquí, me encantaría. Estoy muy feliz con mi vida en Alemania y en el Bayer Leverkusen. Espero que empiecen a entrar los goles y todos nos pongamos de acuerdo", ha reconocido el futbolista verdiblanco, quien también analiza su salida del Betis en enero: "Un poco inesperado. Aunque nos habíamos quedado fuera de la Copa, en el Betis teníamos una temporada bastante ilusionante. De pronto, llegué aquí y estamos compitiendo por todo con ilusión y muchas ganas. Me he subido a un equipo que funciona muy bien y estoy aportando mi 'granito de arena'".

Una aportación a su equipo que todavía no ha se ha traducido en goles, aunque el Panda no es impaciente en ese sentido: "He tenido unas cuantas, otros días he dado la asistencia y tampoco ha entrado. El fútbol es así. No es la primera vez que me pasa y seguro que tampoco va a ser la última. Lo importante es que el equipo sigue ganando".

En última instancia, el gallego se ha referido a la situación de un Betis al que sigue muy de cerca cada fin de semana: "Ha tenido momentos, como en la primera vuelta. Lo sigo muy de cerca. Les deseo lo mejor a todos: amigos, compañeros, trabajadores... Quiero que les vaya bien y ojalá terminen la temporada como merecen".