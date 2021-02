Borja Iglesias: "Me encuentro con confianza, le pedí a Joaquín tirarlo"

Borja Iglesias volvió a ser decisivo, como en la reciente victoria ante Osasuna, con un postrero tanto suyo al transformar un penalti poco después de que fallara otro Canales. El apodado Panda valoraba el importante triunfo del Betis: "Sabíamos que iba a ser complicado, hemos igualado su intensidad y hemos logrado ganar el partido al final. El juego ha sido más parado el juego en la segunda parte".

Se le preguntó al delantero centro si habían sido penaltis los dos que sufrió ante el central Chakla: "Han sido los dos penaltis. Hemos podido hacer uno y nos vamos contentos. Me encuentro bien, me encuentro con confianza, se lo pregunté a Joaquín y me dijo que para delante por la confianza que me veía, aunque a veces a mí también me han parado penaltis".

"Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero todo pasa por ganar estos partidos, seguir siendo serios defensivamente y generando ocasiones. Es un pasito y quedan catorce más", concluyó un feliz Borja Iglesias.

Por su parte, Mandi destacaba la unión del grupo: "Han apretado más arriba en la segunda parte, son buenos jugadores. Hay compromiso, la fuerza de este equipo es el grupo y estamos en el camino para volver a Europa".