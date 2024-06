Bravo se despide de la afición del Betis: "Aquí os lleváis un bético más de corazón"

El experimentado guardameta Claudio Bravo no continuará en el Betis la próxima temporada. Después de cuatro años repletos de alegrías, con cuatro clasificaciones europeas y una Copa del Rey, el portero chileno se despide de Heliópolis para tomar un nuevo rumbo en su carrera profesional. Antes de tomar un camino, eso sí, el arquero defenderá la portería de su país en la Copa América, donde puede enfrentarse a los argentinos Guido y Pezzella.

El Betis ha publicado un vídeo en redes sociales donde Bravo, a pie de césped de la Ciudad Deportiva, transmite un mensaje de despedida a la afición verdiblanca, que siempre le ha mostrado un innegable cariño durante su trayectoria vistiendo la elástica bética.

"Me he esforzado hasta el último día"

"Agradecerles todo el cariño, todo el respeto que siempre me han brindado dentro y fuera del campo", comienza comentando el guardameta, quien prosigue: "Eso para mí es oro puro. Siempre he intentado hacer las cosas de la mejor manera posible. Siempre he tratado de esforzarme hasta el último día de mi estadía en el club".

"Muchísimas gracias por todo. Acá se llevan u bético más de corazón a Chile o aquí en Sevilla, donde estaré viviendo porque estamos encantados con esta ciudad que nos ha brindado tantas alegrías. Sobre todo, encantado con el club porque me infla el corazón hablar del Betis", concluye Claudio Bravo.

Pese a las escasas oportunidades en su último curso como futbolista del Betis, el chileno se sincera y agradece el trato que ha recibido a lo largo de su trayectoria en Heliópolis, a donde puede regresar dentro de unos años para formar parte del cuerpo técnico.