Calendario del Betis en la Liga Europa

La Liga Europa estrenará su edición 2021-22 con el enfrentamiento entre el Betis y el Celtic en el estadio Benito Villamarín. El duelo, correspondiente al Grupo G de la competición, tendrá lugar el próximo 16 de septiembre.

En el Grupo G, con la presencia del equipo verdiblanco, éste será el calendario completo de la fase de grupos.

Primera jornada | 16-09-2021

18:45 Betis - Celtic

18:45 Bayer 04 Leverkusen - Ferencvaros TC

Segunda jornada 30-09-2021

21:00 Ferencvaros - Betis

21:00 Celtic - Bayer Leverkusen

Tercera jornada 21-10-2021

18:45 Betis - Bayer Leverkusen

18:45 Celtic - Ferencvaros

Cuarta jornada 04-11-2021

21:00 Bayer Leverkusen - Betis

21:00 Ferencvaros - Celtic

Quinta jornada 25-11-2021

18:45 Betis - Ferencvaros

21:00 Bayer Leverkusen - Celtic

Sexta jornada 09-12-2021

21:00 Celtic - Betis

21:00 Ferencvaros - Bayer Leverkusen

Great colors in our group 😁💚🤍See you soon! 👋😉 @RealBetis_en @CelticFC @bayer04_en pic.twitter.com/yYOQc77X1k