Calzado confirma la salida de Jairo Morilla al Real Madrid: "Hemos intentado todo lo que estaba en nuestra mano"

El prometedor delantero sub-15 Jairo Morilla se marchará del Betis al Real Madrid. El club sevillano ha intentado retener por todos los medios al joven atacante, una de las joyas de su cantera, pero finalmente el jugador y su entorno se han decantado por el seductor proyecto madridista. Internacional con España sub-15, Morilla suma varios años bajo los focos. Pese a su corta edad, el gran rendimiento en los escalafones inferiores verdiblancos le han situado como una de las perlas del panorama español, principalmente tras esta temporada en el cadete A bético.

El propio Miguel Calzado, director de Cantera del Betis, confirmó en Cope Sevilla la salida del jovencísimo delantero: "Como sabéis, siendo menor de 16 años, los clubes estamos indefensos en ese sentido porque no podemos hacerle un contrato profesional. Es cierto que tienen becas e intentas de alguna manera que la familia se sienta cómoda ofreciéndole un proyecto deportivo y todas las ayudas que están en nuestra mano para que el futbolista se desarrolle dentro del Betis... Hay algunos casos, como el caso de Jairo, donde aun teniendo esa beca deportiva firmada ha decidido irse".

El Betis intentó retener a una de sus principales promesas

"La reglamentación federativa se lo permite y nosotros no podemos hacer nada. También son muchos los que son tentados -por otros clubes- y no se van y por eso nos sentimos orgullosos, que apuesten por el Betis y vean que el proyecto es interesante", añadió Calzado, quien reconoció cómo funcionan las canteras: "Tampoco me quejo porque lo mismo que hace el Real Madrid con nosotros lo hacemos nosotros con otros equipos. Estas son las reglas del juego. El Madrid nos lo quita a nosotros y nosotros a un equipo de barrio o a un club profesional que no le puede dar lo mismo que el Betis".

"Sus padres entienden que el proyecto del Madrid es mejor para su hijo, porque al final los padres son quienes toman la decisión, y ahí no podemos hacer nada. Hemos intentado hacer todo lo que estaba en nuestra mano para que el jugador se quede, pero llega un momento donde, si no quieres estar en el Betis, el Betis tampoco te quiere a ti", concluía el director de fútbol formativo.