Camarasa: "La lesión me ha hecho ver las cosas de modo diferente"

Después de más de un año alejado de los terrenos de juego por una lesión, Camarasa volvió a sentirse futbolista con el Betis la pasada jornada ante el Real Madrid. Un punto de inicio para él tras mucho tiempo en el dique seco, aunque ahora no podrá darle continuidad a su regreso en competición europea al quedarse fuera de la lista A del club para la Liga Europa.

"Estoy contento de por fin haber vuelto a los terrenos de juego. Es lo que más deseaba y ahora tengo muchas ganas de ayudar al equipo", señaló el valenciano, que recordó en los medios oficiales de la entidad cómo fue su estreno esta temporada: "No salí de inicio a calentar y cuando lo hice tardó poco hasta que Pellegrini me llamó. No lo esperaba y no había calentado bien, pero lo deseaba tanto que ni lo pensé en ese momento. Sólo tenía ganas de salir al campo, disfrutar y ayudar al equipo".

Dice adiós Camarasa a una larga lesión que, de alguna manera, lo ha cambiado. "Esta lesión me ha aportado mucho en lo personal. He aprendido a ver las cosas de forma diferente. No soy especial por haber tenido esta lesión, que la han tenido muchos compañeros, pero en los pesonal sí que me ha hecho ver las cosas de otra forma. Hay que saber valorar que somos unos privilegiados para hacer nuestro trabajo, así que no podemos permitirnos estar por esto decaídos ni relajados, sólo tirar adelante", explicó el futbolista bético.

"Llegamos al parón con sólo dos puntos, pero esto no es como empieza, sino como acaba"

Sobre su exclusión en la lista para disputar la Liga Europa indicó: "Ayer (por el miércoles) al término del entrenamiento hablé con Pellegrini y Antonio Cordón y me dijeron su decisión. Yo quiero jugar, obviamente, pero hay que ser sensatos y vengo de un año largo de lesiones y acepto la decisión. Soy uno más en el equipo, confío en mis compañeros y ojalá pueda estar después de la fase de grupos. Hay que ser honesto. Me transmitieron la decisión y, aunque quiero jugar, la acepto. Confío en mis compañeros y espero tener la oportunidad de jugar en Europa con el Betis".

También se refirió al equipo, con varias caras nuevas y que se fue al parón liguero con sólo dos puntos. "Ha sido una semanas muy intensa para la direción deportiva. Han llegado jugadores de mucha calidad y de gran trayectoria que vienen a sumar. Creo que tenemos una buena plantilla para afrontar las tres competiciones", indicó, pese a que el conjunto verdiblanco inició de forma irregular el campeonato: "Nos vamos al parón con malas sensaciones, porque al final de nueve puntos posibles sumamos sólo dos. Hay que ver el lado positivo y aunque sea un tópico hay que volver más fuerte, sumar ante el Granada a la vuelta y valorar esos dos empates, ya que no perdimos. Hay que mirar hacia adelante e ir partido a partido. Esto no es como empieza, sino como acaba".