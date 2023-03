Sin Canales ni Fekir aparece el Realísimo

AQUEL gol de Tello sobre la campana en el pórtico de la pandemia es la última satisfacción que se vivió en Heliópolis con el Real Madrid al otro la de la cancha. Ha pasado mucha agua bajo los puentes y hoy vuelve el gran coloso tras dos heridas y un recital como antecedentes más cercanos. Aquel chorreo en Anfield fue opacado por sendos traspiés caseros, firmando tablas con el Atleti y cayendo ante el Barça el pasado jueves.

Y llega el Realísimo a Heliópolis en unas circunstancias que se atisban negativas para el anfitrión. Y no es que el anfitrión ande, precisamente, necesitado, pero es que su maquinaria se encuentra con dos piezas trascendentales inutilizables. Afrontar el duelo con el Madrid sin Fekir y sin Canales es hacerlo claramente perjudicado. Lo que crea el cántabro y la atención que todo rival ha de prestarle al francés son dos claves que hoy no han de distraer la pizarra de Ancelotti.

Son dos piezas de mucho calado las que hoy faltan a lista y eso es un hándicap indiscutible. No quiere eso decir que la toalla se arroje anticipadamente, pero negar la evidencia no viene a cuento. No es poner parche alguno en un grano inexistente y lo cierto es que lo que Pellegrini dirige bien dirigido está. Por ahí la confianza del bético en su equipo, viendo sobre todo cómo la Real Sociedad parece haber perdido gas y que el territorio Champions no parece tan lejano.

Pero llega el Madrid, que no cae en Heliópolis desde el curso de Rubi, y una de las inquietudes más inquietantes es cómo intentará Pellegrini cortocircuitar al demoníaco Vinicius. ¿Sabaly, Ruibal? ¿Volverá Ceballos con el recuerdo de aquel gol que derrotó al Betis? Cuestiones a resolver cuando el tiempo galopa inexorable hacia las nueve en todos los relojes de la noche en Heliópolis. Un partido que trae numerosos recuerdos de todo tipo y con los dos en las alturas, a ver qué pasa.