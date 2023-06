Canales: "Joaquín se lo merece todo"

Canales fue el futbolista que recibió el brazalete de capitán de manos de Joaquín cuando se despidió del fútbol y se mostró "agradecido de estar junto a uno de los grandes del fútbol español y con la pena de verlo marchar".

"Se las quería dar todas", indicó el cántabro sobre la situación en el campo y destacó que el portuense es "un ejemplo" para él y "para todo el mundo". Sobre la despedida del capitán dijo: "Cualquier cosa va a estar lejos de todo lo que se le pueda hacer, pero se merece como jugador y persona".

¿Y ahora qué? "Se va a hacer raro no estar con él en la pretemporada. No nos hemos hecho a la idea de que no va a estar. Todos mis años aquí han sido con él y lo voy a echar de menos", aseguró Canales, quien cree que el Betis "acabó bien la temporada". "Ahora con ganas de coger vacaciones, tomar aire y a pensar en el año que viene", manifestó el jugador, que indicó sobre el encuentro: "Ellos se jugaban mucho y nosotros salimos a ganar. Marcamos pronto y eso nos hizo jugar más tranquilos", explicó.