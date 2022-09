Canales: "Nos faltó descaro y atrevimiento arriba"

Uno de los protagonistas en el Betis en el Santiago Bernabéu fue Canales, goleador ante un Real Madrid contra el que el equipo verdiblanco jugó "de tú a tú".

"Sabíamos de la dificultad de jugar ante el Real Madrid, que es el mejor de Europa en estos momentos. Vinimos a tener la pelota, a hacerles estar incómodos y nos faltó descaro y atrevimiento arriba. Hemos jugado de tú a tú al Real Madrid, vinimos a ganar y nos vamos tristes, pero creo que hicimos un buen partido", dijo el cántabro.

"Este Real Madrid no necesita nada para ganar. Puede parecer que está incómodo y en dos llegadas finiquita el partido. Hemos intentado hacer posesiones largas para que ellos corrieran más y que estuvieran detrás del balón, pero nos faltó algo más arriba, ese descaro con el que solemos jugar", analizó el futbolista vbético, que explicó por qué no celebró tanto su gol: "Tengo respeto a esta entidad y su afición y por eso no ne celebrado el gol. He sentido mucho cariño y es un club al que estoy agradecido, como todos en los que he jugado".

Por último, preguntado por la polémica acción de Borja Iglesias al final, indicó: "He pedido penalti por la inercia, porque no lo he visto. Íbamos a la desesperada".