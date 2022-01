Canales: "No se puede quedar aquí, hay que ir a por la Copa"

Sergio Canales, con el brazalete de capitán, ha vuelto a ser decisivo para el Betis, en el triunfo ante el Sevilla. El centrocampista, con todo, no frena su ambición y sueña con el título. "No se puede quedar en ganar el derbi, es una gran ilusión, pero hay que ir a por la Copa", ha dicho el cántabro en los medios oficiales de la entidad verdiblanco.

"Estamos muy contentos. Lo primero no nos gustó nada de lo que ocurrió ayer, no nos gusten que pasen estas cosas. No representa a la afición del Betis ni a los que nos están animando siempre. Hay que Aprender y seguir", ha dicho Canales, que ha indicado que la preparación del partido no ha sido sencilla: "Eran las tres de la mañana, estábamos esperando noticias, no sé si me he dormido a las 5. A las 8 estaba arriba y hasta ahora. El equipo ha sacado orgullo y futbol. Jugando de esta manera podemos hacer cosas grandes, nos tiene que unir más y cree que somos un gran equipo".

Además, el zurdo ha admitido que el equipo se ha sacado una espinita, sobre todo por el último derbi en Heliópolis. "El derbi de Liga no acabamos nada satisfecho por las sensaciones. Ganas e intensidad metimos, pero no fuimos nosotros. Ayer y hoy lo hemos cambiado, hemos merecido ganar desde el minuto uno hasta el final", ha señalado Canales, que ha finalizado con su mensaje más ambicioso: "Lo de hoy no se puede quedar aquí, hay que ir a por la Copa. No se puede quedar en ganar el derbi, es una gran ilusión, pero hay que ir a por la Copa".