Collado, séptimo fichaje del Betis hasta 2029

El Betis cerró la incorporación de Álex Collado, séptimo fichaje de la temporada. El del extremo era uno de los nombres que ya tenía casi atado desde hace tiempo la dirección deportiva, que finalmente ha podido firmar una vez llegado a buen término el acuerdo a tres bandas entre el propio Betis, el futbolista, que firma hasta 2029, y el Barcelona.

El club azulgrana, con el que aún tenía contrato el jugador, lo deja libre manteniendo un porcentaje de sus derechos en una futura venta, entre un 20% y un 30% según algunas fuentes, por lo que el atacante, con experiencia den Primera pese a sufrir dos descensos con el Granada y el Elche, llega también libre ahorrando al cuadro heliopolitano un traspaso, de ahí su largo contrato.

El acuerdo entre las partes viene de hace tiempo y ya el 10 de julio se publicaba en este periódico. conjunto sevillano cerró con el Barcelona un acuerdo para el traspaso de Álex Collado al equipo verdiblanco. La llegada del talentoso jugador formado en La Masía es una apuesta personal del nuevo director deportivo del Betis, Ramón Planes, que lo conoce muy bien de su etapa en el club azulgrana.

Antes incluso del anuncio del Betis el Barcelona se despidió en redes sociales del futbolista. "Llegué a La Masía con la mayor de las ilusiones. Con el sueño de poder jugar algún día con el primer equipo. Después de mucho esfuerzo y sacrificio puedo decir que he cumplido mi sueño y aunque me habría gustado aportar más, me voy con la satisfacción de haberlo dad todo. Nunca es fácil de la que ha sido tu casa tantos años. Toca cerrar una etapa y abrir un nuevo camino con nuevos retos", decía el protagonista en el vídeo.

Alex Collado ha tenido que renunciar a la mitad del salario que tenía estipulado en el año de contrato que le quedaba con el Barça.

Hace dos temporadas, jugó 17 partidos en Primera con el Granada e hizo dos goles; la pasada campaña, fueron 15 sus encuentros en el Elche, también en la máxima categoría, e hizo un tanto. Es zurdo y suele jugar a pierna cambiada, en la banda derecha.