El futbolista del Betis Cristian Tello, que cumple su tercera temporada en Heliópolis, analiza en Diario de Sevilla el momento actual de los verdiblancos. Confía en el trabajo de Rubi y de sus compañeros, y espera que lleguen los resultados para escalar puestos en la tabla de cara al objetivo para esta temporada, volver a Europa.

–En verano surgió la posibilidad de jugar en el Krasnodar, ¿en algún momento se vio jugando en Rusia?

–No. En ningún momento me vi fuera de aquí. Tanto el club como yo entendíamos que este año, sobre todo con la llegada de un nuevo míster, era un año nuevo para mí, para reivindicarme un poco, para hacer las cosas como a mí me gustan. Era un año para seguir, un año para que vaya a mejor el equipo y lograr el objetivo de entrar en Europa.

–Salió usted de la lesión de aductor, pero parece aún que le falta algo de chispa. ¿Cómo se encuentra?

–Cuando sales de una lesión, siempre es complicado volver para ponerte al ritmo de los compañeros. Pero bueno, creo que hace ya dos o tres semanas que salí de la lesión y estoy entrenando a tope con el grupo desde el principio. Me encuentro muy cómodo y esperando a que el míster me dé la oportunidad de salir de titular. Es verdad que cuando sales de una lesión siempre es complicado entrar en el equipo por la dinámica, los jugadores que están bien... Dar el paso de salir del inicio es difícil, pero me siento bien y preparado para ello.

–Con la llegada de Rubi y el sistema que usa de jugar con extremos, este año juega en su posición natural, nada de estar pendiente en el carril de tener que defender como estos últimos años…

–Sí, sí, muy a gusto con el esquema que juega el míster. Creo que el esquema que practicamos me va muy bien para poder explotar mis virtudes y poder ofrecer así mi mejor versión.

–¿Cómo está el vestuario de ánimo en estos momentos viendo que el equipo no acaba de arrancar y está decimosexto en la clasificación?

–Bien, el equipo está bien, somos conscientes de que necesitamos ese puntito de más para estar ahí arriba, y sobre todo, coger esa continuidad que nos falta de encadenar varias victorias seguidas. El equipo está trabajando muy bien y está confiado, seguro de que sacaremos todo adelante y llegarán los buenos resultados.

–¿Existe en el vestuario un alto grado de preocupación o tenéis confianza absoluta de que esto acaba de empezar y el equipo va a tirar hacia arriba?

–Sí que es verdad que esto acaba de empezar, pero el equipo tiene confianza en sí mismo. Somos conscientes de que tenemos un equipo muy bueno para hacer grandes cosas. Necesitamos poner todos ese puntito de más para que salgan los resultados y coger una buena dinámica para poder estar ahí arriba.

–¿En qué cosas os insiste más Rubi que hay corregir?

–Intentamos trabajar un poco todo en general, tanto en defensa como ataque, los puntos débiles en cada partido para poder mejorarlos.

–¿Sigue teniendo el equipo fe en el mensaje del entrenador?

–Sí, sí, y tanto. El equipo está a muerte con el cuerpo técnico, somos conscientes de que desde pretemporada estamos trabajando mucho. El equipo ha mejorado en muchísimas cosas, en solidez, en sobre todo en buscar más la portería... El equipo tiene que seguir en esa línea. En todos los partidos nos está pasando un poco de todo, con penaltis, expulsiones… Cuando cambie la dinámica iremos muchísimo mejor. El grupo está muy unido, creemos en lo que hacemos. Somos conscientes de que tienen que llegar los buenos resultados y estamos trabajando para ello.

–¿Ve al equipo todavía en proceso de cambio de la idea de Setién a la de Rubi?

–No. Creo que al míster prácticamente también le gusta jugar como le gustaba a Quique. Lo que ha intentado el míster, él que nos veía desde fuera, es mejorar lo que creía que teníamos que mejorar como equipo. Mejorar esas cosas que él veía desde fuera.

–De momento Rubi apuesta por el 4-4-2 o el 4-3-3, ¿pero os ha planteado jugar con el 3-5-2?

–Eso es una cosa que tiene que decidir el míster. Estamos encajando goles, pero el equipo defensivamente está trabajando bien. Nos hacen muy pocas ocasiones. Estamos en una dinámica que en todos los partidos nos está pasando cosas muy raras. Defensivamente nos hacen pocas ocasiones, pero cuando nos las hacen tenemos la mala suerte de que acaban en gol.

–¿Ve al equipo equilibrado o entiende que en algún momento se parte?

–Eso lo hemos mejorado muchísimo. El equipo está muy junto, el equipo trabaja muy bien en bloque, pero también es un cosa que tenemos que mejorar mucho para todavía darle menos posibilidades al rival de hacernos ocasiones.

–El rival suele ponerse por delante en el marcador en los partidos de casa, ¿habéis hablado de esa situación en el vestuario?

–Sí que es verdad que ésta es una de las cosas en las que tenemos que hacer más hincapié. Sobre todo, ponernos nosotros por delante y no ir siempre por detrás en los partidos, que siempre cuesta remontar. Es una cosa a mejorar para empezar a controlar los partidos desde el inicio poniéndonos por delante en el marcador.

–Ahora el Betis tiene dos salidas, la Real Sociedad y el Granada. Dos partidos claves para salir hacia arriba…

–Ahora tenemos partidos muy importantes. Creo que nos van a marcar un poco en el sitio donde queremos estar. Se está viendo que es una liga muy competitiva. Cada partido es muy complicado, tenemos que hacer muchas cosas bien para sacarlos adelante. Ahora vienen dos partidos importantísimos en los que dar un golpe encima de la mesa para estar ahí arriba.

–Y qué mensaje manda Tello a los aficionados en estos momentos…

–Nosotros a la afición sólo podemos darle las gracias. Sólo hay que ver aquí cada semana cómo está el estadio de lleno. La gente está con nosotros y eso es importantísimo para el equipo. Sentir su apoyo es lo que nos va a llevar a los objetivos que queremos conseguir todos.