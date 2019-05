David Beckham visita la casa del Betis

El ex futbolista David Beckham, uno de las estrellas del balompié mundial, no dudo ayer en fotografiarse con un escudo del Betis en el estadio Benito Villamarín, donde acudió en directo a ver la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Valencia.

Beckham estuvo en uno de los palcos de Fondo del estadio del Betis, acompañado por su hijo Romeo, asistiendo al encuentro por invitación de Peter Lim, dueño del Valencia, con el que mantiene una magnífica relación.

Así, Beckham no dudó en colgar en sus redes sociales varias instantáneas del encuentro con el equipo ganador, además de fotografiarse con el escudo del Betis.

David Beckham has always been a smart boy 👉💚🤩 pic.twitter.com/4dulHvnUoU