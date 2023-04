Muere Luis Márquez, destacado canterano del Betis en los noventa

Luis Márquez ha fallecido este lunes en Sevilla, según ha recogido su antiguo compañero durante tantos años Juan Merino en su perfil en las redes sociales. El ex futbolista bético en la década de los noventa ha muerto a los 51 años de edad después de una penosa enfermedad que finalmente ha acabado con su vida.

Márquez formó parte de una generación de canteranos que estuvieron muchos años defendiendo la camiseta del Betis y que tuvieron mucho lustre sobre todo durante la época de Manuel Ruiz de Lopera al frente de la entidad verdiblanca.

El debut del rubio centrocampista se produjo cuando Juan Corbacho era el entrenador de la primera plantilla verdiblanca, concretamente en una visita en Segunda División a Palamós en la temporada 89-90. Fue el 25 de febrero de 1990 concretamente y en esa campaña llegó a disputar un total de cuatro partidos.

Márquez había llegado a la cantera verdiblanca muy pronto, prácticamente después de haber comenzado a destacar en las filas del Unidad del Polígono de San Pablo, donde todos lo conocía como Schuster debido a su corte de pelo y a su gran parecido futbolístico, en aquella época, con el centrocampista alemán que brillara en las filas del Barcelona y del Real Madrid.

Tardó dos años en instalarse de lleno ya en el primer equipo, algo que no sucedió hasta el curso 91-92. Entonces entrenaba al equipo un buen hombre, el checo Josef Jarabinsky, que llegó a la entidad avalado por Pepe León, y después fue sustituido por Felipe Mesones. Márquez disputó esa temporada un total de 35 partidos en todas las competiciones en un año en el que no se llegó a producir el ascenso al caer en la promoción contra el pujante Deportivo de Lendoiro.

Los números de Márquez en la primera plantilla bética se mantenían estables en las dos siguientes temporadas, con 35 partidos en la 92-93 y 32 en la 93-94. Sin embargo, en esta sí se produjo la gran noticia para el Betis y en ello tuvo mucho que ver uno de sus goles, concretamente en el Plantío. Con Lorenzo Serra ya como entrenador tras sustituir a Kresic, el Betis retornaba a Primera División y el rubio centrocampista era el autor de uno de esos tantos en el partido decisivo contra el Burgos (0-2).

Márquez vivió después numerosas campañas en el Betis hasta totalizar más de 200 partidos con el primer equipo verdiblanco y anotar 15 goles con la primera plantilla. El mejor de ellos fue un recordado golazo contra el Atlético de Madrid, concretamente a Abel Resino, en la temporada 94-95. En esa temporada llegó a sumar un total de seis goles.

La última campaña de Márquez en el Betis fue la 99-2000, cuando el equipo volvió a descender a Segunda División y se marchó en invierno al Valladolid. Después aquel niño del Unidad recordado como Schuster militaría en el Pontevedra y el Jaén, donde se retiró.

El recuerdo de Merino

Márquez volvió a Sevilla después y el sentimiento hacia su persona se refleja en la publicación de Juan Merino en las redes sociales.

"Te has marchado mi gran amigo Luis Márquez como has sido en tú vida, demostrando fortaleza y gratitud hasta el último suspiro. Nos conocimos siendo compañeros en la cantera del @RealBetis, tu familia y tú, Béticos de nacimiento y mi familia y yo Béticos por devoción y cariño hacía estos colores y hacía la grandeza de nuestra Afición. La palabra amistad engloba tantas situaciones positivas y acogedoras, sin duda, supone una fuente de grandes sentimientos y vivencias inolvidables, de todas ellas, me quedo con el cariño y aprecio que te tienen todas y cada una de las personas que te han podido conocer. “Vuela Alto amigo mío , tu recuerdo y cariño vivirá en mí, hasta el día de nuestro reencuentro. Has sido un afortunado en poder disponer de los mejores guerreros en esta horrible y desagradable batalla ”Enfermedad”, tu FAMILIA; Madre, hermanas/o, cuñados/a y tus queridos peques, tus hijos Luis y Rosa y tus sobrinas/o, TE ADORAN. Tu PADRE te está esperando desde el Cielo con los brazos abiertos para darte ese gran amor y ese gran cariño que siempre orgullosamente ha demostrado hacia ti. Mucha Fuerza y Mucho Ánimo a todos y cada uno de ellos, “Los Gladiadores”.Agradecer la multitud de consuelos y cariños recibidos hacía toda la familia en estos tristes momentos.D.E.P Mi Gran Amigo Luis Márquez 😘😘".