Fekir: "Confío en mí, pero espero no defraudar a la gente"

Fekir será titular en Praga por vez primera desde que cayera lesionado a finales de febrero en Elche. Nueve meses después volverá a salir en el once inicial en un partido exigente, pero se siente "preparado" y ansioso por jugar junto a Isco.

"Me encuentro bien. ¿A qué nivel no lo sé? Necesito jugar minutos y estar con el equipo en el campo. Pero me encuentro bien y espero que sea un buen día para mí este partido", aseguró el francés, que añadió: "No sé cuándo estaré a nivel óptimo, pero trabajo fuerte a diario para volver cuanto antes a mi mejor nivel", indicó.

"Después de ocho meses cuesta, sobre todo a nivel físico, pero tengo confianza en mí y en el cuerpo técnico para trabajar duro y volver fuerte", destacó el jugador, que añadió: "Soy consciente de lo que se espera de mí y espero no decepcionar a la gente. Me siento mejor después de cada partido y entrenamiento y tengo ganas de jugar con Isco en el campo".

Y sobre la posibilidad de jugar junto al malagueño afirmó: "Isco tiene mucha calidad y siempre es una alegría jugar con este tipo de jugadores. Elegir será el problema será del entrenador, pero creo que podemos jugar juntos".