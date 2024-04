Del odio al amor eterno: Tamara nos deja boquiabiertos

El abandono prematuro de Tamara de MasterChef provocó la cólera de Jordi Cruz. El chef catalán se despidió de la aspirante con unas palabras muy duras que derivaron en un comunicado de RTVE y la eliminación del programa en el que se originó de todo de la plataforma RTVE Play. Lo más sorprendente ha sido la reacción de ambos al fuerte desencuentro que mantuvieron en MasterChef: una reaparición conjunta para limar asperezas y aclarar lo ocurrido.

Jordi Cruz en uno de sus vídeos ha dado la bienvenida a Tamara. “Hoy tengo una invitada especial, tengo a Tamara. Pero ayer, que estaba preparando este directo, pues por cosas del azar, pudimos contactar y hablar con Tamara, y hablar de la posibilidad de hoy de estar aquí y darnos la opinión de lo que ha pasado esta semana”, ha comenzado diciendo.

El miembro del jurado de MasterChef ha reconocido que ha sido una semana dura por la oleada de críticas que ha recibido por su actitud en el programa con Tamara. “Todo el mundo ha dado su opinión en los medios y yo creo que se ha tergiversado todo un poco. Estoy feliz de estar aquí, muy a gusto, vengo a vivir la experiencia. El tema de la salud mental es algo muy delicado, pero creo que se han pasado muchísimo y yo de salud mental estoy muy bien”, ha declarado.

Jordi Cruz ha ido directo al grano. “¿Por qué te vas de MasterChef?”, le ha preguntado a Tamara. “Es un programa que ya sabes por dónde va a ser la línea, todo el mundo sabe que yo no he visto el programa, así que fallo mío. Pero en el momento en el que entras ves que ciertas cosas no te gustan, pues te vas como un trabajo o una carrera. Pero de no estoy bien a tengo problemas mentales…”, ha agregado.

El chef no ha entendido el ensañamiento que ha recibido tras la emisión de la discutida entrega de MasterChef. “Esta semana he escuchado comentarios de personas que admiras y respetas que me han sorprendido. Porque se han hecho comentarios con una alegría pasmosa, en muchos casos sin haber visto el programa”, ha señalado.

Jordi Cruz ha recordado que MasterChef es un programa de televisión y que cuando las cámaras se apagan todo es muy diferente. “En MasterChef hablamos de superación, evolución… No estamos para atacar a nadie, estamos haciendo tele, yo me lo tomo muy en serio, cuando apagamos la cámara nos llevamos muy bien. Soy muy serio, he metido la pata, lo puedo decir mejor. Cuando alguien se va de mi casa le doy la mano, pero me molesta que se pire. Pero la vida de cada uno es de cada uno. Pero en MasterChef estamos haciendo tele, chicos”, ha zanjado.