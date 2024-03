Fornals: "El esfuerzo es innegociable con 50 mil personas y los viajes que se pega la afición por estar con nosotros"

El futbolista del Betis Pablo Fornals ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, tratando los siguientes asuntos:

Llegada al Betis

"La verdad que que me hice de rogar por todo lo que sucedió y cómo sucedió, pero al final creo que a todos nos dieron más ganas de estar aquí, incluso".

Golazo en Cádiz

"Estaba falto de tantos minutos, falto de oportunidades, y al final lo que todos queremos, o por lo que venimos a entrenar cada mañana, es por jugar los domingos. O por lo menos, por tener opciones de hacerlo. Y ahí se demostró que yo, a pesar de que no contaba con esos minutos, estaba preparado físicamente para ello".

Fin de ciclo en el West Ham

"Yo al West Ham le debo muchísimo. Me dio la oportunidad de mi vida, de cumplir mi sueño. He jugado más de 150 partidos con ellos, hemos jugado noches europeas, noches mágicas, semifinales de Europa League, ganar la Conference League... Al final, jamás te puedes ir enfadado ni triste de un sitio que te lo ha dado todo y que tú también has dado o has dejado todo de tu parte. Pero bueno, llegó un momento en el que el club creció mucho y decidió traer a jugadores de renombre pagando bastante por ellos. Al final, eso hace que haya más competitividad en tu puesto y que no disfrutes de todos los minutos que quisiera".

La importancia de los partidos en casa

"Nosotros tenemos esa suerte de que los cinco partidos más importantes del calendario, quitando el último, son en casa, son con nuestra gente y al final eso también esperemos que nos ayude y que estemos todos en esa sintonía para que para que el estadio sea como el día del Athletic. Yo, que venía de jugar en un fútbol diferente, con unas gradas diferentes, dije: 'Wow'. Si aquí volvemos a hacer esto, va a ser muy difícil que los equipos nos ganen o nos hagan daño".

El Villarreal

"Tuvo un comienzo un poco dubitativo, con un cambio de entrenador, pero es verdad que Marcelino no necesita presentación. Tiene un estilo de juego bastante marcado y ahora parece que los jugadores han captado la idea y están volviendo a su mejor nivel. El Villarreal tiene grandísimos jugadores y es un gran equipo".

¿Un partido especial?

"Obviamente, tengo grandes amigos allí y te diría que casi los mejores amigos que me ha dado el fútbol ahora mismo están ahí. Pero también te digo que siendo de Castellón y habiendo jugado allí tengo muchísimas más ganas que todos los que van a estar en el estadio para ganarles".

La afición del Betis

"Al final, también llevaba tiempo hablando con gente, con compañeros, con gente de la ciudad, y me ponían en aviso de cosas que debo hacer y cosas que no, cómo se vive el fútbol aquí y entonces tampoco me ha pillado tan, tan de nuevas. Pero al final la grada es soberana, es la que paga una entrada por ver a sus jugadores. Es la que decide lo que quiere de sus jugadores y obviamente que no les quepa ninguna duda de que nosotros no salimos al campo a fastidiarles a ellos. Intentamos hacerlo lo mejor posible en cada partido y como en cualquier cosa, a veces las cosas salen bien a veces salen mal, pero yo personalmente voy a apretar a todo el mundo porque creo que que el esfuerzo es innegociable cuando tienes un estadio que se llena con 50 mil personas. Y los viajes que se pega esta gente por estar con nosotros".

Bakambu

"Yo no tengo dudas de lo buen jugador que es y lo buen tío que es. Es verdad que ya lo demostró en ese ratito. Lo demostró también en Liga, que también jugó diez minutos el partido anterior, y al final es algo diferente, un delantero que va muy bien a los espacios, que define como lo vemos. Ahí es espectacular y deseando que que se recupere tanto él como Aitor y como todos. Bendito problema para el entrenador".

¿Cómo ha visto el fútbol español a su vuelta?

"Me ha sorprendido para bien porque sí que es verdad que hace unos años me parecía una liga bastante aburrida, no pasaban cosas. Había muchas faltas, todo era tarjeta... No me divertía en comparación con lo que yo vivía en Inglaterra. Pero estos partidos en los que he tenido la oportunidad de jugar es verdad que estoy gratamente satisfecho porque veo que hay intensidad".

Diferencias entre la Premier y la Liga

"Sí, al final aquí en España priorizamos la pelota, el llegar al área rival haciendo un fútbol bonito o haciendo pases. Allí, desde el momento en el que se recupera el balón, el central, la propia afición, te está pidiendo que pegues un balonazo largo y que corra todo el mundo, y que haya contraataques, y cuando la pierdes te vuelven a atacar a ti y la vuelves a recuperar y no te dejan que des dos pases. Quieren que ataques otra vez y nosotros con el West Ham jugábamos a eso y nos funcionaba, nos iba genial".

El Chimy Ávila ante el Athletic

"En ese momento, desde dentro, pensábamos que no nos iba a beneficiar un juego tan bruto, tan peleón, contra un equipo fuerte como el Athletic, pero yo creo que a mí me cerró la boca porque hizo un partidazo. Metió su gol, peleó cada balón y al final pues igual necesitábamos eso. Es un jugador que te da ese punto de intensidad y que pues muchas veces nos contagia, porque yo creo que que el partido contra el Athletic fue muy bueno en ese aspecto".

Los cinco encuentros que quedan en el Villamarín

"Yo creo que estamos en una gran posición y dependiendo de nosotros. Creo que es mucho mejor depender de ti mismo que depender de lo que hagan los demás, así que a seguir entrenando igual de fuertes para intentar repetir partidos como ante el Athletic o la segunda parte contra el Atlético".