Fran Vieites y el derbi: "La sensación es que pudimos haber sacado más de un punto"

El portero del Betis Fran Vieites ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco en la que ha tratado los siguientes asuntos.

¿Muchas vueltas al derbi?

"No más de las necesarias. Siempre vemos el partido repetido con Doblas para analizarlo y sacar puntos de mejora. Lo he visto en casa una vez con mi familia. Me voy satisfecho con mi trabajo y a nivel grupal con la sensación de haber podido sacar un poco más".

Cómo se sintió en el derbi

"Tranquilo y respaldado por mis compañeros. Intentaba tomar la mejor decisión para cada situación. Hablaba con los compañeros. Hay que ver lo que está pasando en el campo y tomar así la mejor decisión. Centrándome en eso, es lo que intenté hacer".

El día a día con los compañeros

"Eso me da confianza a mí por estar entrenando con los mejores. Ellos saben que lo dejo todo en el campo entrenando e intento mejorar y eso es para estar preparado por si llega una situación como ésta aprovecharla. Ellos confiaban en mí también y lo agradezco mucho".

Cómo vivió el derbi

"Uno, cuando salta al campo, se centra en lo que pasa en el terreno de juego: en los compañeros, en el posicionamiento del rival... Todo lo demás está en un segundo plano. No escuchas canticos ni insultos. Sólo escuchas a tus compañeros. Es tanto ruido que cuando te llega una orden con tanto ruido no lo escuchas, por eso la atención toda en el campo".

El sentir del vestuario al final del partido

"La sensación es que se nos escaparon vivos. Nuestra sensación dentro del vestuario es de que nos empatan ellos y en el cúmulo global podíamos haber sacado más de un punto".

Balance en el primer tercio de la competición

"Seguimos con el mensaje de ambición desde el cuerpo técnico y el vestuario de que queremos más. Que luego cuando acabe el segundo y último tercio de competición estemos lo más arriba posible. Eso se consigue yendo partido a partido. No pensamos en cómo vamos a terminar, sino en cómo competir el próximo partido".

Pellegrini

"Es hombre de pocas palabras y las pocas que dice son escuchadas. Que estuviera tranquilo, como entreno que lo traslade al campo. Que es un partido de fútbol por el que llevaba trabajando tanto tiempo y para adelante".

Tras el parón muchos partidos

"Va a ser un mes intenso. Tenemos una plantilla grande y preparada para competir cada tres o cuatro días. El objetivo es llegar al parón de Navidad intentando sacar los mejores resultados posibles y para eso necesitamos a toda la plantilla".

El trabajo diario

"Entrenar con gente tan buena te prepara para cuando te llegue gente buena del equipo rival. Te ves capacitado para defender en diferentes situaciones. Al final, si trabajas tanto en el día a día, con gente tan buena, te preparas para competir contra gente igual de buena y así estar preparado. Ésa es la clave para que cualquier persona que quiera prepararse pueda competir en la élite".