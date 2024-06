Un MIR de premio en el Macarena

En la unidad de Oftalmología del Hospital Virgen Macarena están de enhorabuena. No todos los días se llega a lo más alto de un certamen mundial, ni tampoco todos los hospitales pueden presumir de contar en su cantera con un residente reconocido internacionalmente con un premio que nunca antes había recibido un médico en formación andaluz y que sólo lo ostentan dos españoles más en todo el mundo tras ocho ediciones del congreso internacional destinado a sanitarios en formación oftalmológica más prestigioso.

El afortunado, un onubense con formación académica entre Huelva, donde hizo el Grado de Enfermería, y Tenerife, donde estudió Medicina, y con formación profesional en el hospital sevillano. Joven, pero sobradamente preparado, José Antonio Aguiar, que comienza ahora su cuarto año como MIR (médico interno residente), es decir, lo que se conoce como un R4, ha sido recientemente distinguido con el segundo premio en el prestigioso certamen de casos clínicos de patologías oculares Trophy.

Este reconocimiento es resultado de haber destacado entre los mejores durante el congreso anual de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología ARVO, un evento de calado internacional donde participan diferentes profesionales clínicos y científicos del ámbito de la oftalmología, celebrado el pasado mes de mayo en Seattle. El joven acudía como representante español y se hizo con el segundo premio ante un jurado internacional de mucho prestigio, convirtiéndose así en el primer residente de oftalmología andaluz, y el tercer español, que accede a un premio de este calibre.

"Estoy muy contento. Personalmente, por supuesto, pero también por haber podido representar a un hospital y, sobre todo, una unidad, la de Oftalmología, que se deja la piel con los residentes. Este premio es resultado de la dedicación y esfuerzo que hacen a diario sus profesionales para tener a sus residentes muy actualizados y para que salgamos muy bien formados. No puedo estar más agradecido por haber confiado en mí para la presentación de un trabajo que, creo que más que merecidamente, ha obtenido este reconocimiento mundial", asegura el residente.

Reconocido entre 345 participantes

Este concurso viene celebrándose desde el año 2012. En la edición de 2024, el caso sevillano premiado destacó entre los 345 trabajos que se presentaron de un total de 30 países, todos ellos bajo una misma cláusula: que se trataran de casos clínicos inéditos en los que hubieran participado los concursantes. Este año, el certamen se celebraba bajo la temática El secreto del éxito de la superficie ocular: no olvides los párpados, título que marcaba la línea de los posibles trabajos.

El caso sevillano que se ha coronado a escala mundial por su elevado potencial resolutivo partió de las manos de la doctora María Gessa, oftalmóloga del Macarena responsable del trabajo presentado, y mentora de José Antonio Aguiar. En el mismo se detallaba el abordaje pionero en el hospital de un paciente, relativamente joven, que, provocadas por un tumor a nivel del cráneo, padecía una úlcera corneal, que le había provocado que el ojo saliera hacia afuera y eso le impedía cerrar los párpados, unido a una falta de motilidad y sensibilidad, a las que se consiguieron dar una solución definitiva. El caso, muy raro, del que hay constancia de escasas publicaciones en todo el mundo, había sido expuesto a diferentes tratamientos pero no se había conseguido resolver con ninguno.

"Con la participación en certámenes como este tenemos la oportunidad desde el hospital de dar a conocer al mundo nuestra labor docente e intercambiar conocimientos con colegas de otros países. Para los propios residentes el poder exponer un caso clínico puntero ante profesionales de tanto prestigio supone un aprendizaje extra muy valioso. Además, que ese trabajo presentado sea reconocido, porque está bien hecho, es una satisfacción aún mayor porque sabes que también se convierte en ayuda para otros compañeros a la hora de poder solucionar problemas similares en casos que son muy extremos y bastantes raros", explica la oftalmóloga.

La exitosa resolución en el Macarena, se orquestó en un procedimiento quirúrgico dirigido por la doctora Gessa, en la que tuvo su participación activa el residente premiado, y se trabajó, primero, elevando el párpado inferior mediante un injerto, que consiguió cerrar el ojo y poder protegerlo, y, a continuación, se le realizó un trasplante de membrana amniótica, que es el mejor recurso para regenerar cualquier tipo de tejido, lográndose con ello curar la úlcera corneal. "Con esta cirugía se le consiguió resolver de forma definitiva el problema a ese paciente muy complejo. Años después sigue sin daños", apostilla la oftalmóloga sevillana.

Un aprendiz ambicioso

El Hospital Virgen Macarena tiene una tradición docente muy potente a la que avalan sus 50 años de historia. En concreto, el servicio de Oftalmología cuenta con 14 unidades de referencia (11 UPRA, dos CSUR y una Red Europea) que se convierten en uno de los principales atractivos de los médicos residentes a la hora de elegir, no sólo especialidad, sino también centro de formación, por su elevado prestigio nacional.

Esto fue precisamente lo que atrajo a José Antonio Aguiar a sus filas tras acabar el Grado de Medicina en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Antes, se había formado como enfermero en la Universidad de Huelva, consiguiendo rápidamente su primer contrato, con el que, asegura, se "enamoró" de la profesión por la cercanía y el trato con el paciente.

Cuando apenas le había cogido el gustillo a la bata blanca, el joven veía que no se cumplían todas sus expectativas dentro de la rama sanitaria y, movido por su ambición de poder participar en procesos diagnósticos y de toma de decisiones y prescripción de tratamientos, se volvió a colgar la mochila y regresó a la Universidad, de donde hace ahora cuatro años salió convertido en médico. La formación MIR en el Hospital Virgen Macarena la tuvo clara. "Me habían hablado muy bien de este hospital por su compromiso con la formación de los residentes y, una conversación con un médico adjunto aquí, me hizo finalmente declinarme por él. Ahora lo entiendo. Los residentes salimos muy bien preparados porque hay un grupo de profesionales aquí que se esfuerza mucho en que los residentes salgamos muy bien formados y en tenernos actualizados", explica.

El porqué Oftalmología, responde a sus cualidades más personales. "Me gusta mucho el trabajo manual, soy muy minucioso, y me tiraba la cirugía, pero sobre todo, la microcirugía, y Oftalmología creo que es de las especialidades que más ofrece esta oportunidad. Ahora sé que no me equivoqué y que aquí estoy cumpliendo un sueño", sentencia el MIR premiado.