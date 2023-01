Pellegrini: "Intentamos disminuir en el campo las diferencias presupuestarias"

Manuel Pellegrini analizó el trabajado triunfo del Betis en Getafe, merced a un penalti transformado por Borja Iglesias por manos de Domingos Duarte. Una victoria con la que retoma la buena senda y se vuelve a asomar a la zona noble de la clasificación.

"Hicimos muy buen partido, fue un partido muy sólido en el que el Getafe no nos creó ocasiones", comenzó destacando ante las cámaras de DAZN. "En el primer tiempo tuvimos dos mano a mano de Borja con el portero de ellos, un cabezazo de Luiz Henrique, varias aproximaciones peligrosas y por suerte al final pudimos convertir", añadió.

Ya en la sala de prensa, habló de las posibilidades del Betis de codearse con la crema del fútbol español metiéndose en la Champions. "Hay instituciones mucho más fuertes que la nuestra, pero eso no quiere decir que no nos lo vayamos a dejar todo dentro del campo intentando disminuir esa diferencia presupuestaria con otros equipos más fuertes que nosotros", dijo ya en la sala de prensa.

El rol de Borja Iglesias

Sobre el papel de Borja Iglesias, al que iba a sustituir por Willian José cuando llegó la jugada del penalti, dijo. "Así es. Hoy Borja ha hecho un buen partido, ha trabajado mucho con los centrales del Getafe, tuvo dos mano a mano con el portero y estábamos conforme con lo que Borja había hecho, pero queríamos sacar a otro goleador fresco que nos pudiera abrir el marcador".

Sobre su rol en el funcionamiento del Betis, dijo: "El funcionamiento del equipo se basa justamente en las distintas funciones de cada uno. Borja hace una función, Nabil hace otra, Sergio Canales hace otra... Borja está siempre desmarcándose para intentar llegar al espacio con ventaja y si no se intenta asociar. Es un jugador de área y cuando no hace gol le cuesta más. Pero creo que hoy hizo un partido muy completo".

Las variantes ofensivas

También habló de la posición inicial de Canales en la derecha. "Bueno, Sergio juega en la banda derecha, en la banda izquierda, juega de medio centro, juega detrás del punta. Juega de Sergio Canales. Comenzamos esta vez con él por la derecha, donde más se acomoda, con Luiz Henrique en la izquierda, y después durante el partido lo vamos acomodando a otras posiciones. Son variantes dentro del funcionamiento ofensivo que tiene el equipo".

"Luiz Henrique puede jugar en los tres lados de las posiciones ofensivas, allá en Brasil lo ha hecho. Con Luiz Henrique por la izquierda y Canales por la derecha tuvimos llegadas claras y ofensivamente el equipo respondió muy bien", añadió al respecto.

"Pareció un golpe en la mano pero no tengo una visión muy clara desde yo estoy así que no puedo referir nada", añadió al ser preguntado por la jugada del penalti pitado por esa mano de Domingos Duarte.

Y ahora, el Betis-Barça

Preguntado por su análisis de la primera vuelta, Pellegrini recordó que aún queda la cita con el Barcelona. "Tenemos que esperar al último partido de la primera vuelta, nos daría 34 puntos que nunca lo hemos hecho en la primera mitad del campeonato. El equipo no tuvo suerte en la Copa con Osasuna ni en la Supercopa, pero nunca se cayó. Nos tocó una semana muy dura, pero el equipo ha respondido. No me gusta hacer balances parciales y vamos a esperar al miércoles para ver si sumamos los tres puntos y seguir disputando posiciones europeas", dijo sobre el Betis-Barcelona aplazado por la Supercopa que se disputa este miércoles.